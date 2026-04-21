Для ексдепутата Донецької облради Шурми обрали запобіжний захід: він фігурує в організації схеми із “зеленим тарифом” на ТОТ

Ростислав Шурма.

Тримати під вартою — такий запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд для ексдепутата Донецької обласної ради Ростислава Шурми та його брата. Раніше обидва отримали підозру у зловживанні із “зеленим тарифом” на ТОТ. Нині чоловіки перебувають за кордоном і оголошені у розшук.

Про це повідомила пресслужба САП.

Правоохоронці традиційно не називають імені фігурантів, однак матеріалів справи випливає, що йдеться про ексдепутата Донецької обласної ради Ростислава Шурму та його брата Олега Шурму. Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

“Після затримання підозрюваних та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя розвʼяже питання про застосування цього запобіжного заходу”, — додали у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Зазначимо, що з листопада 2021-го по вересень 2024 року Ростислав Шурма був заступником керівника Офісу Президента.

Раніше — у січні цього року — Шурма та його родич отримали підозру у зловживанні на “зеленому тарифі”. За даними правоохоронців, у 2019-2020 роках вони зосередили контроль над низкою підприємств, які виробляли електроенергію з альтернативних джерел.

На території Василівського району Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП “Гарантований покупець” про продаж електроенергії за “зеленим тарифом”.

Під час відкритого вторгнення росіяни окупували частину Запорізької області, тож електростанції втратили зв’язок з енергосистемою України, зазнали пошкоджень, а персонал евакуювали.

Попри це, підконтрольні підозрюваним підприємства нібито продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату за “зеленим» тарифом”. Фактично, кажуть правоохоронці, електроенергія не надходила до України. Загальну суму збитків оцінюють у 141,3 мільйона гривень.

У 2025 році видання “Українська правда” писала, що Національне антикорупційне бюро приходило з обшуками до Шурми в Німеччині. Співрозмовники журналістів стверджували, що Ростислав Шурма та його брат Олег живуть за кордоном та не приїжджають в Україну. У лютому 2026-го їх оголосили в розшук.

