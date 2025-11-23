Самоскид на шасі JAC. Ілюстративне фото: з сайту постачальника

Для комунального підприємства “БОКГ” з фронтового Мирнограда планують закупити новий самоскид на шасі JAC N350. Вартість такої техніки оцінили у 5,8 мільйона гривень. Де та як саме використовуватимуть — не кажуть. Нині підприємство розташовується на Дніпропетровщині.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендеру на сайті публічних закупівель Prozorro.

За документами, самоскид КС-17/1 на шасі JAC N350 знадобився підприємству “Багатогалузеве об’єднання комунального господарства”, яке належить Мирноградській міськраді. Вартість такої техніки оцінили у 5,8 мільйона гривень.

Автівка має бути новою, не раніше 2025 року випуску, з дизельним двигуном — не менше 252 кВт/343 к.с. Водночас об’єм кузова становитиме не менш як 18 м3.

Для яких цілей закуповують самоскид — не кажуть. За даними аналітичної системи YouControl, основним видом діяльності підприємства є збирання безпечних відходів. Також там спеціалізуються на електромонтажних та будівельних роботах.

Ймовірно, після початку активних бойових дій поблизу Мирнограда, комунальники виїхали до більш безпечного регіону України. Нині, за даними з документації, вони розташовуються у Дніпропетровській області.

Техніка підприємству потрібна до 24 грудня 2025 року. Куди саме її поставлять — не уточнюють. Деталі обіцяють надати переможцю аукціону особисто.

Нагадаємо, понад рік ЗСУ утримують оборону навколо Мирнограда. Однак нині додаткову загрозу для міста створює ситуація в сусідньому Покровську. Евакуювати цивільних звідти немає можливості.