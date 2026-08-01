Для перевірки міцності газопроводу у Краматорську шукають підрядника: більшу частину вартості робіт покриє ЮНІСЕФ

Ремонт газової труби. Ілюстративне фото: "Донецькоблгаз"

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Якість зварних швів на газопроводі “Південне введення” у Краматорську перевірять після аварійно-відновлювальних робіт. Для цього КП “Міст” шукає підрядника, який проведе радіографічний та механічний контроль з’єднань. На закупівлю цих послуг передбачили понад 92,5 тисячі гривень без ПДВ. Основну частину вартості покриють коштом ЮНІСЕФ.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з документів закупівлі на платформі Prozorro.

Комунальне підприємство “Міст” оголосило відкриті торги з особливостями на закупівлю послуг з перевірки якості зварних з’єднань сталевих газопроводів.

Перевірку проводитимуть двома методами: руйнівним і неруйнівним. Перший передбачає вирізання зразка зварного шва і його випробування до руйнування — так перевіряють міцність на реальному фрагменті труби. Неруйнівний метод дає змогу перевірити шов без пошкодження труби — за допомогою рентгена, ультразвуку чи інших способів виявлення прихованих дефектів усередині зварного з’єднання.

Крім того, випробують допускні контрольні зварні з’єднання — тестові шви, які зварники виконують перед основною роботою, щоб підтвердити свою кваліфікацію.

Очікувана вартість закупівлі становить 92,5 тисячі гривень. Подати тендерні пропозиції учасники можуть до 16 серпня 2026 року. Після цього замовник визначить переможця торгів.

Згідно з документацією, підрядник має провести два види перевірок. Радіографічний контроль виконуватимуть безпосередньо на газопроводі “Південне введення” у Краматорську, а механічні випробування зварних з’єднань — у лабораторії або центрі випробувань, який має необхідне обладнання.

Завершити перевірку підрядник має до 17 листопада 2026 року. Після виконання робіт сторони підпишуть акт приймання, а оплату проведуть протягом 45 календарних днів.

Фінансуватимуть закупівлю з двох джерел. Основну суму — 92 533 грн — передбачили в межах Меморандуму про взаєморозуміння між КП “Міст” та Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, укладеного 19 травня 2026 року. Якщо переможець торгів буде платником ПДВ, ще 18 506 грн на сплату цього податку виділять із місцевого бюджету Краматорська.

У проєкті договору також зазначили, що замовник оплатить роботи навіть у разі отримання негативних результатів перевірок чи випробувань. Це пов’язано з тим, що предметом закупівлі є саме проведення контролю якості, а не усунення виявлених недоліків або гарантування позитивного результату перевірки.

Раніше ми писали, що у Краматорську готові витрати на ремонт тепломереж і газопроводу вже понад 37 млн грн, і це тільки плани від червня 2026.