Для учнів навчально-виховного комплексу №1 Покровської міської ради, який після початку повномасштабної війни працює у Дніпрі, організували підвезення до школи. Перевізника визначили без відкритих торгів — попередню закупівлю довелося скасувати, оскільки на неї не подали жодної пропозиції.

Інформацію про закупівлю оприлюднили в системі публічних закупівель Prozorro.

Підвезення організують для дітей, які навчаються на лівому та правому березі Дніпра. Загальний обсяг перевезень становить 2400 кілометрів, послуги мають надати до 29 травня 2026 року.

Закупівлю провів відділ освіти Покровської міської ради. Після скасування відкритих торгів договір уклали напряму.

Послуги надаватиме товариство “Автотранссервіс” за 228,8 тисячі гривень, оплату здійснюватимуть після фактичного надання послуг.

Що відомо про підрядника

За даними аналітичної системи YouControl, товариство “Автотранссервіс” зареєстрували понад 26 років тому. Уповноваженою особою компанії є Русавський Андрій Анатолійович.

Статутний капітал компанії ставить трохи більше ніж 7 тисяч гривень. Основна діяльність — перевезення пасажирів у місті та передмісті. Крім цього, компанія продає транспортні засоби, а також займається їхнім обслуговуванням і ремонтом.

Найчастіше у державних закупівлях “Автотранссервіс” брав участь у 2025 році. За даними Prozorro, компанія брала участь у 48 закупівлях, з яких перемогла у 41 на загальну суму понад 20,36 млн грн. Перший контракт у системі зафіксований ще у лютому 2017 року.

