Зниклі безвісти. Ілюстративне фото: Українське радіо

Перша за травень зустріч для рідних зниклих безвісти й полонених з Донеччини та Луганщини відбудеться 7 травня о 12:00. Гостям в онлайн-форматі планують розповісти про можливості захисту їхніх прав, розповідаємо, як можна доєднатися.

Зустріч анонсував уповноважений з питань зниклих безвісти та полонених Артур Добросердов.

У заході візьмуть участь регіональний представник Уповноваженого з питань зниклих безвісти в Донецькій області Костянтин Черніков, а також представники інших державних органів і установ.

За словами Уповноваженого Артура Добросердова, на зустрічі розглядатимуть питання захисту прав і законних інтересів родин українських захисників та цивільних громадян.

Охочих взяти участь або отримати додаткові роз’яснення просять звертатися до Костянтина Чернікова за телефоном:

+38 (097) 25-03-791.

Що відомо про зростання кількості зниклих безвісти в Україні

Станом на 3 лютого 2025 року статус зниклих безвісти за особливих обставин мали 62 948 громадян, повідомляв уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

На 2 травня 2025-го кількість досягла понад 70 тисяч людей. У грудні в МВС повідомили, що зниклими вже були 80 тис. людей.

Станом на 23 лютого 2026 року в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, вже були понад 90 тисяч громадян України. Йдеться як про військових, так і цивільних, зокрема дітей. За рік цифра зросла майже на третину.

Нагадаємо, більшість українців, яких повернули під час “великоднього обміну” 11 квітня, перебувала в російській неволі з 2022 року. Втім, ще понад тисяча захоплених тоді громадян досі чекає обміну. Українська сторона намагається повернути їх у першу чергу, поки не погане ставлення в неволі не далося взнаки.