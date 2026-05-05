Перша за травень зустріч для рідних зниклих безвісти й полонених з Донеччини та Луганщини відбудеться 7 травня о 12:00. Гостям в онлайн-форматі планують розповісти про можливості захисту їхніх прав, розповідаємо, як можна доєднатися.
Зустріч анонсував уповноважений з питань зниклих безвісти та полонених Артур Добросердов.
У заході візьмуть участь регіональний представник Уповноваженого з питань зниклих безвісти в Донецькій області Костянтин Черніков, а також представники інших державних органів і установ.
За словами Уповноваженого Артура Добросердова, на зустрічі розглядатимуть питання захисту прав і законних інтересів родин українських захисників та цивільних громадян.
Охочих взяти участь або отримати додаткові роз’яснення просять звертатися до Костянтина Чернікова за телефоном:
Станом на 3 лютого 2025 року статус зниклих безвісти за особливих обставин мали 62 948 громадян, повідомляв уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.
На 2 травня 2025-го кількість досягла понад 70 тисяч людей. У грудні в МВС повідомили, що зниклими вже були 80 тис. людей.
Станом на 23 лютого 2026 року в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, вже були понад 90 тисяч громадян України. Йдеться як про військових, так і цивільних, зокрема дітей. За рік цифра зросла майже на третину.
Нагадаємо, більшість українців, яких повернули під час “великоднього обміну” 11 квітня, перебувала в російській неволі з 2022 року. Втім, ще понад тисяча захоплених тоді громадян досі чекає обміну. Українська сторона намагається повернути їх у першу чергу, поки не погане ставлення в неволі не далося взнаки.