Для шкіл Краматорської громади планують закупити 21 ноутбук (деталі)

Дистанційне навчання. Ілюстративне фото: Освіта.UA

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Придбати техніку хочуть, аби забезпечити дистанційне навчання у школах, а в подальшому гімназіях та ліцеях громади. Разом із нею заклади освіти мають отримати ліцензійне освітнє програмне забезпечення зі щонайменше 59 тисячами навчальних матеріалів.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендера, опублікованого в державній електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Управління освіти Краматорської міської ради планує придбати техніку за проєктом організації цифрового освітнього середовища у межах реформи “Нової української школи”. Очікувана вартість ноутбуків становить майже 1,2 млн грн без ПДВ або ж понад 1,4 млн грн із урахуванням податку. Рівно 95% цієї суми мають покрити коштом Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility, а решту 5% — виділити з місцевого бюджету.

Цим коштом у громаді планують закупити 21 ноутбук діагоналлю екрана у 15,6 дюйма й роздільною здатністю дисплея Full HD. Кожен компʼютер повинен мати процесор рівня Intel Core i3 13-го покоління або AMD Ryzen пʼятої серії 7ххх, не менш ніж вісім гігабайтів оперативної пам’яті та швидкісний SSD-накопичувач щонайменше на 256 гігабайтів. Також на ноутбуки мають встановити ліцензійну операційну систему Windows 11 Pro Ukrainian та антивірусний захист не менш ніж на пʼять років. У комплекті з цією технікою мають іти мишки з USB-підключенням.

Крім пристроїв, постачальник має надати комплект програмного забезпечення “Електронний засіб навчального призначення”, який можна буде безстроково встановити на облікові записи вчителів. Це програмне забезпечення має охоплювати щонайменше 59 тисяч навчальних матеріалів, зокрема готові інтерактивні уроки, вебінари, дидактичні ігри та вправи, тести, сценарії свят, 3D-моделі для друку, експерименти й завдання у VR-лабораторії для природничих предметів та симулятори керування дронами із предмету “Захист України”.

Поставити техніку мають до 14 грудня 2026 року.

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