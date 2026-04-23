Ілюстративне фото: Facebook/Купольний РЕБ Бульба

Управління ЖКГ Словʼянська витратить понад 4,5 мільйона гривень із місцевого бюджету на пристрої, які глушитимуть радіосигнали і захищатимуть обʼєкти громади від дронів. З постачальником визначилися одразу, без проведення аукціону.

Про закупівлю журналісти Вільного Радіо дізналися з платформи Prozorro.

За умовами тендера, замовник планує придбати засоби радіоелектронної боротьби “Бульба 1/16 «Автобокс»” на суму понад 4 мільйони 550 тисяч гривень із місцевого бюджету.

Таке обладнання хочуть використовувати для захисту громади та важливих об’єктів, а також для потреб оборони під час воєнного стану. Окремо зазначається, що закупівлю проводять у межах підготовки до надзвичайних ситуацій і посилення захисту громади у 2026 році.

Усього планують придбати 10 таких пристроїв.

За технічними вимогами, вони мають працювати на відстані щонайменше 200 метрів від об’єкта, створювати перешкоди на різних каналах і мати потужність від 50 Вт на кожному з них. Також передбачені різні типи антен залежно від режиму роботи.

Пристрої повинні працювати від акумулятора або від зовнішнього живлення, витримувати температуру від -20 до +50 градусів і мати захист корпусу від пилу та вологи.

Поставити обладнання мають до 30 травня 2026 року.

Постачальником визначили підприємця Святослава Євтушенка з Рівного. За даними аналітичної системи YouControl, він працює трохи більше року та займається виробництвом електронних компонентів і обладнання для зв’язку.

Серед напрямків його діяльності — виготовлення електроніки та акумуляторів, оптова й роздрібна торгівля технікою, а також оренда та обслуговування обладнання. Також він уже не раз вигравав подібні закупівлі в містах Донеччини та інших регіонах — загалом щонайменше 17 разів.

