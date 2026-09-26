НКРЕКП змінила правила відключення світла за борги: хто не платитиме за підключення

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Споживачі не оплачуватимуть відключення та повторне підключення електроенергії, якщо заборгованість на момент попередження була меншою за встановлений поріг. Також не доведеться платити за ці послуги, якщо електроенергію відключили з порушенням процедури.

Нововведення прописали у постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), повідомляють на офіційному порталі регулятора.

Коли споживач не платитиме за відключення

Абонент не платитиме за відключення та повторне підключення, якщо на момент оформлення попередження його заборгованість за електроенергію була меншою за половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2026 році він становить 3 328 гривень на місяць, відповідно, борг не має перевищувати 1 664 гривні.

Ця гарантія діятиме і в тому разі, якщо вже після відключення оператор системи уточнить обсяги споживання і з’ясується, що на момент відключення реальний борг був меншим за встановлений поріг. Тоді витрати на відключення та відновлення електропостачання має сплатити оператор системи.

Не платитиме споживач за ці послуги й тоді, коли помешкання відключили з порушенням установленої процедури.

Як оформлюватимуть відключення

Після виконання робіт оператор системи має скласти акт. У ньому, зокрема, зазначатимуть дату і час відключення, спосіб його виконання, EIC-код споживача та покази лічильника, якщо їх можна зафіксувати.

Один примірник акта мають передати споживачу. Якщо його немає на місці, документ мають надіслати протягом трьох робочих днів.

Вартість послуг не може перевищувати граничну суму, розраховану відповідно до правил. Оператори системи також мають публікувати на своїх офіційних сайтах перелік таких послуг та їхню вартість.

Коли мають повернути електроенергію

НКРЕКП також уточнила строки відновлення електропостачання. У передбачених правилами випадках оператор системи має підключити споживача:

протягом трьох робочих днів — у містах;

протягом п’яти робочих днів — у сільській місцевості.

Цей строк починається після усунення причин відключення та виконання необхідних умов.

Нові правила розрахунку вартості відключення та підключення почнуть діяти з 1 жовтня 2026 року.

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