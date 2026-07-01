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Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Карабиця замовив ремонт частини приміщень у Кам’янці-Подільському, де нині працює після релокації. Це вже не перший ремонт цієї будівлі після переїзду. Продовжувати роботи домовились з тим самим виконавцем, який вже працював на обʼєкті.

Інформацію про закупівлю журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Капітальний ремонт проведуть у частині приміщень навчального корпусу Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв у провулку Круглому, 5. Саме за цією адресою нині працює релокований із Бахмута коледж, тож після ремонту приміщення використовуватимуть для організації освітнього процесу. Завершити роботи підрядник має до 15 жовтня 2026 року.

Закупівлю провели без використання електронної системи, а договір уклали з підприємцем Григорієм Будюхіним зі Словʼянська. Вартість робіт становить 1,4 мільйона гривень без ПДВ.

Згідно з календарним графіком, роботи триватимуть із липня по жовтень. За цей час у приміщеннях демонтують старі стелі, підлогу та дверні прорізи, облаштують нові підвісні стелі, відремонтують і пофарбують стіни, встановлять нові двері, оновлять покриття підлоги, а також виконають електромонтажні роботи. Останній етап передбачає завершальні оздоблювальні роботи.

Ремонт планують провести на двох поверхах навчального корпусу. Зокрема, відремонтують понад 900 квадратних метрів стін, замінять частину дверних блоків, оновлять покриття підлоги в окремих приміщеннях та встановлять нові світильники.

Згідно договору, гарантійний строк на виконані роботи становитиме три роки після їх прийняття. Якщо підрядник виконає ремонт неякісно, він має усунути недоліки власним коштом, а також сплатити передбачені договором штрафні санкції.

Фінансуватимуть ремонт коштом обласного бюджету. Найбільшу частину коштів — 700 тисяч гривень — планують спрямувати у серпні. Ще 300 тисяч гривень передбачили на липень, 300 тисяч — на вересень, а решту майже 180 тисяч гривень — на жовтень.

Це не перший ремонт у цій будівлі. У червні 2025 року коледж уже замовляв капітальні роботи — тоді їх проводили для усунення наслідків аварії. Вартість робіт становила 1,3 мільйона гривень.

Раніше ми розповідали, що у Дніпрі готуються капітально відремонтувати частину будівлі коштом Добропільської громади — там тимчасово розміщуватимуть переселенців.