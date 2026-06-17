Будинок, який у 2025-му придбала Добропільська МВА для переселенців у Дніпрі. Фото: скріншот Google Maps

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У Дніпрі готуються капітально відремонтувати частину будівлі коштом Добропільської громади — там тимчасово розміщуватимуть переселенців. Роботи ще не розпочали, однак вже знайшли того, хто зробить проєктно-кошторисну документацію. Розповідаємо, що ще відомо про ініціативу.

Про неї журналісти Вільного Радіо дізналися із тендеру на сайті публічних закупівель Prozorro.

На початку червня комунальне підприємство “Добропільська служба єдиного замовника” почала підшукувати того, хто зможе підготувати проєктно-кошторисну документацію. За документом, йдеться про капітальний ремонт частини будівлі на провулку Універсальному, 6 у Дніпрі.

Там планують облаштувати житлові кімнати та прокласти додаткової лінії каналізації. Відремонтоване приміщення згодом хочуть використовувати для тимчасового проживання переселенців із Добропільської громади.

Зазначимо, що у грудні 2025-го місцева влада придбала за цією адресою чотириповерхову адміністративно-торгову будівлю загальною площею 1 088 м² за 15 млн грн. Також посадовці окремо докупили нежитлові приміщення у тій же будівлі трохи більше ніж за 16 млн грн.

Підготовка зазначених вище документів обійдеться місцевому бюджету у 206,9 тисячі гривень. Виконавця вже знайшли — ТОВ “Інженерно-технічний центр “Спецбудпроєкт” з Краматорська. За даними аналітичної системи YouControl, основний вид діяльності — будівництво житлових і нежитлових будівель.

Розробити проєктно-кошторисну документацію по обʼєкту компанія має до 30 липня. Ймовірно, після цього перейдуть до пошуку підрядника, який почне капітальний ремонт.

Нагадаємо, під час роботи над інтерактивною мапою руйнувань Добропільської громади журналісти Вільного Радіо зʼясували, що найбільших втрат житлового фонду зазнало селище Білицьке. Саме на нього припадає понад половина всіх рішень про компенсацію за повністю знищене житло у громаді.