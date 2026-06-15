Інтерактивна мапа Вільного Радіо. Скриншот: Вільне Радіо

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Під час роботи над інтерактивною мапою руйнувань Добропільської громади журналісти Вільного Радіо зʼясували, що найбільших втрат житлового фонду зазнало селище Білицьке. Саме на нього припадає понад половина всіх рішень про компенсацію за повністю знищене житло у громаді.

Мапу створили журналісти Вільного Радіо на основі рішень комісії з компенсацій за знищене майно, опублікованих на сайті Добропільської міської військової адміністрації.

Майже все селище на мапі — у позначках про рішення щодо виплат

Згідно з даними, 294 із 509 рішень про надання компенсації стосуються зруйнованих будинків у Білицькому. Тобто приблизно шість із десяти випадків, коли власникам погодили виплати за втрачене житло у громаді, припадають на одне селище.

Масштаби руйнувань помітні й на самій мапі. Значна частина території Білицького вкрита червоними позначками, які означають повністю знищені будинки. У деяких районах селища такі об’єкти розташовані настільки щільно, що формують цілі квартали зруйнованої забудови.

Водночас мапа не відображає всі пошкоджені будинки. До неї потрапили лише обʼєкти, які мали офіційні ухвалені рішення про компенсацію. Тож масштаб руйнувань у Білицькому може бути більшим.

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