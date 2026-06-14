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Департамент освіти Маріупольської міської ради уклав договір на закупівлю 25 планшетів для учнів-переселенців. Гаджети мають передати учням 9 та 11 класів, які отримали свідоцтва з відзнакою та впродовж 2025–2026 навчального року проживали на території України.

Про цей тендер журналісти Вільного Радіо дізналися з електронної системи закупівель Prozorro.

Тендер оголосив Департамент освіти Маріупольської міськради. Техніку придбали в межах міської програми “ЯМаріуполь. Освіта”.

Місцем постачання техніки вказали гуманітарний або адміністративний хаб у Києві на вулиці Преображенській, 6/4. Закупівлю фінансують коштом місцевого бюджету.

У торгах взяли участь вісім компаній та ФОПів. Найнижчу ціну запропонувало приватне підприємство “Комтехсервіс” із Рівного — 216 525 грн з ПДВ. Це на 20 950 грн дешевше, ніж був готовий заплатити замовник. Цю компанію визнали переможцем і уклали з нею договір.

Згідно з договором, постачальник має доставити планшети до Києва власним транспортом і коштом. Техніку повинні привезти не пізніше ніж 17 червня 2026 року.

Також у договорі передбачили антикорупційне застереження та заборону на постачання товарів російського, білоруського чи іранського походження.

Оплату за планшети здійснять після отримання — впродовж 30 календарних днів. Якщо ж бюджетне фінансування затримається, розрахунок проведуть упродовж 30 днів після надходження коштів на рахунок покупця.

Раніше ми розповідали, що понад 5,5 млрд грн із бюджету Маріупольської громади передали до спецфонду Мінрозвитку, та пояснили, що це означає.