Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Цьогоріч вперше з початку відкритої війни в Маріупольській громаді змогли затвердили залишки бюджетів попередніх років. За законом, ці кошти перерахували до спеціального фонду державного бюджету, звідки Міністерство розвитку громад і територій бере кошти на житло для ВПО. Утім, витратити їх можуть не лише на маріупольців.

Про перераховані до спецфонду залишки журналістам Вільного Радіо повідомили в Маріупольській міській військовій адміністрації.

Наприкінці 2025 року в Маріупольській громаді планували перерахувати до спецфонду Мінрозвитку щонайменше 5 млрд 477 млн грн. Цю суму мали скласти залишки бюджетів 2022-2025 років і зекономлені завдяки донорській допомозі кошти. Та по завершенню бюджетного року розмір залишків виявився на понад 63 млн грн більшим, тож ця сума зросла.

За Законом “Про Державний бюджет України на 2026 рік”, гроші спрямували до спецфонду державного бюджету для Міністерства розвитку громад і територій. Їх можуть витратити виключно на житло для вимушених переселенців. Утім, ухвалює план використання цих коштів також Міністерство. Тож, чи повернуться 5,5 млрд грн залишків до бюджету громади, поки невідомо. На 25 травня цього ще не сталося.

“Однак, слід зазначити, що Постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2026 Nº442 «Деякі питання реалізації статті 47 Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» кошти у сумі 1 163,5 млн грн спрямовані для будівництва муніципального (соціального) орендного житла та надання його в оренду внутрішньо переміщеним особам з Маріупольської територіальної громади. Розпорядником коштів визначено Київську облдержадміністрацію (військову адміністрацію). Одержувачем бюджетних коштів є житлово-комунальне підприємство Маріупольської міської ради «Азовжитлокомплекс», яке виконує функції замовника будівництва муніципального (соціального) орендного житла відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та договору, укладеного з Білоцерківською міською радою”, — зауважили в МВА.

Раніше ми писали, що для маріупольців планують побудувати експериментальний житловий комплекс у Білій Церкві. Станом на початок березня для нього ще розробляли проєкт. На ці роботи закладали понад 32 млн грн з місцевого бюджету, а також за рахунок субвенцій від області й держави. Утім пізніше того ж місяця в уряді вирішили виділити додаткові 1,1 млрд грн на цей проєкт.

Зауважимо, що житло в Білій Церкві призначатиметься виключно для оренди. Однак під час збору заяв про намір його отримати анонсували, що плата за таке житло не буде перевищувати 4 000 — 6 000 грн залежно від типу квартир. Також у громаді зазначали, що сплачені за оренду кошти будуть спрямовувати в спеціальний фонд, що дозволить будувати нове житло для інших переселенців з Маріуполя.