ЦНАП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Для переселенців з Покровської громади, які нині мешкають у Черкасах, проведуть виїзний прийом адміністратора ЦНАП. Під час зустрічі можна буде, зокрема подати заявку на компенсацію за знищену домівку та повідомлення до Міжнародного реєстру збитків. Куди та коли звертатися – читайте далі.

Про ініціативу повідомили у Покровській МВА.

Найближчий у Черкасах виїзний прийом адміністратора Центру надання адміністративних послуг для вихідців громади проведуть у цю середу, 27 травня. Охочі зможуть отримати низку послуг, серед яких:

реєстрація місця проживання;

державна реєстрація права власності на нерухоме майно;

подання заяви на компенсацію за пошкоджене/зруйноване майно за програмою “єВідновлення”;

подання повідомлення до Міжнародного реєстру збитків.

Відвідувачів прийматимуть упродовж п’яти годин – з 10 по 15:00. Адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 33/1, каб. 27 (Палац дитячої та юнацької творчості).

Також отримати довідкову інформацію можна за цим номером телефону: 0800-334-304.

Нагадаємо, співзасновник DeepState Роман Погорілий заявив про повну окупацію Покровська та Мирнограда на Донеччині. Водночас українські військові запевняють, що Сили оборони продовжують утримувати позиції у Покровську.