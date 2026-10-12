У Покровську хочуть купити 300 медалей за оборону міста: який вигляд матимуть нагороди

Український військовий у Покровську, квітень 2025 року. Ілюстративне фото: Костянтин і Влада Ліберови

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Покровська міська рада планує придбати 300 медалей “За оборону міста Покровськ” у комплекті з футляром і відповідним посвідченням. Загалом на нагороди можуть витратити 368,5 тис. грн без ПДВ.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендера, опублікованого в електронній системі державних закупівель Prozorro.

Згідно з документами, медаль “За оборону міста Покровськ” матиме вигляд рівностороннього хреста з білого металу. Лапи хреста розширюватимуться від центру до країв і будуть вкриті напівпрозорою емаллю бордового кольору.

Посередині медалі мають розмістити контурну мапу України з накладеною на неї стелою на вʼїзді в Покровськ, що розмальована в колір державного прапора. На нижній лапі хреста буде напис “Оборона міста”, на верхній — золотий Тризуб. Усі зображення планують зробити рельєфними.

Висота й ширина хреста мають становити по 4 см. За допомогою вушка та кільця він буде зʼєднаний з прямокутною колодкою з білого металу, обтягнутою бордово-сріблястою стрічкою. На колодці буде застібка.

Макет медалі “За оборону міста Покровськ”. Скриншот Вільного Радіо з Додатку 1 Тендерної документації

До медалі в комплекті має йти посвідчення з бордовою обкладинкою й футляром із опуклою подушкою такого ж кольору.

Загалом таких комплектів має бути 300. За них із місцевого бюджету можуть сплатити 368,5 тис. грн без ПДВ. Утім, якщо торги виграє виконавець, що має сплачувати цей податок, сума може збільшитися на 20%.

Подати свої пропозиції на тендер учасники можуть до 25 жовтня. Поставити медалі з футлярами й посвідченнями переможець матиме до 15 листопада.

Нагадаємо, за вересень 2026 року росіяни захопили на Покровському напрямку близько 51,3 км² території. Це вдвічі більше, ніж у серпні.