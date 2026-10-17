Де відкрита війна найсильніше вдарила по лісах Донеччини (аналіз)

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Внаслідок повномасштабної війни на Донеччині найбільше постраждали ліси біля Клебан-Бикського водосховища, на північ від Святогірська та навколо Лимана. У деяких лісах на окупованих територіях дерев поменшало не через обстріли, а внаслідок вирубувань. Водночас тилові ліси, як-от Краснопільський, майже не постраждали. Аналізуємо, як змінилися ліси Донецької області за п’ять років — від 2021-го до 2026-го.
До початку війни на сході України та повномасштабного вторгнення Росії в Донецькій області працювали 10 лісгоспів.
Деякі з цих державних підприємств після 2014 року потрапили в окупацію. Ще більше змін сталося після повномасштабного вторгнення Росії: деякі лісництва також потрапили в окупацію, а більшість лісів Донеччини на підконтрольній українському уряду території зазнали пошкоджень і знищення.
Проаналізуємо, як змінилися ліси Донецької області внаслідок війни. Для порівняння журналісти Вільного Радіо використали супутникові знімки з Copernicus Browser за вересень 2021-го та вересень 2026 року.
Зміни лісового покриву ми аналізували за допомогою алгоритмів штучного інтелекту. Точну площу втрачених гектарів складно визначити без додаткових досліджень на місцевості. Тому ми порівнювали кількість пікселів, що відповідають зеленому лісовому покриву, на кожному знімку. Це дало змогу визначити, на скільки відсотків зменшилася площа зеленого покриву в кожному випадку.
Святогірський національний парк охоплює кілька лісових масивів. Чи не найбільше постраждали ліси на північ від самого Святогірська. За нашими підрахунками, площа зеленого лісового покриву тут зменшилася орієнтовно на 63%.
Супутникові знімки лісу у Святогірському національному парку на північ від Святогірська за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
Сусідні лиманські ліси також суттєво постраждали внаслідок боїв. Більша частина території навколо Лимана була вкрита лісами, але внаслідок бойових дій їхня площа зменшилася щонайменше на 54%.
Супутникові знімки лісу навколо Лимана за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
До Слов’янського лісового господарства належать кілька лісових масивів, розташованих переважно в Краматорському та колишньому Слов’янському районах.
Одне з найвідоміших лісництв Слов’янського лісгоспу — Маяцьке. На супутникових знімках видно, що більшість дерев у лісі збереглася, але в окремих місцях є вирви, де насадження знищені. За п’ять років площа зеленого лісового покриву в цьому лісництві зменшилася орієнтовно на 17%.
Супутникові знімки Маяцького лісництва за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
Краснопільський ліс поділений на дві частини — південну та північну, а посередині розташоване однойменне село. Цей ліс залишається одним із найбільш тилових, тож зазнав незначних пошкоджень. У південній частині площа зеленого лісового покриву зменшилася орієнтовно на 2%.
Супутникові знімки південної частини Краснопільського лісу за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
У північній частині лісу площа зеленого покриву зменшилася орієнтовно на 1%.
Супутникові знімки північної частини Краснопільського лісу за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
Бойові дії в районі Часового Яру суттєво вплинули на природу навколо міста. За нашими підрахунками, площа зеленого лісового покриву тут зменшилася орієнтовно на 34%.
Супутникові знімки Часовоярського лісу за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
До Покровського лісового господарства належать ліси, розташовані в Покровській, Добропільській, Олександрівській і Костянтинівській громадах.
Найбільше внаслідок боїв постраждали лісові насадження в районі Клебан-Бикського водосховища: дерев тут стало менше приблизно на 65%.
Супутникові знімки лісів у районі Клебан-Бикського водосховища за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
Заповідне урочище “Никанорівський ліс” біля однойменного села в Шахівській громаді втратило приблизно чверть свого зеленого лісового покриву.
Супутникові знімки заповідного урочища “Никанорівський ліс” за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
Ще один заказник — “Криворізький”, розташований біля однойменного села, — станом на жовтень 2026 року не перебуває в зоні активних бойових дій. Однак площа зеленого покриву тут також зменшилася приблизно на 35%.
Супутникові знімки заказника “Криворізький” за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
У ботанічному заказнику “Верхньосамарський” лісів стало приблизно на 9% менше порівняно з 2021 роком.
Супутникові знімки заказника “Верхньосамарський” за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
Ліс біля села Очеретиного Олександрівської громади суттєвих змін не зазнав. Згідно з картами аналітичного проєкту DeepState, до лінії фронту звідси — понад 30 кілометрів.
Супутникові знімки лісу біля села Очеретиного Олександрівської громади за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
Великоанадольський ліс розташований на північ від Волновахи, яка потрапила в окупацію ще у 2022 році. Бої тут тривали кілька місяців, а не кілька років, як у лісах навколо Лимана, тому бойові дії не встигли суттєво позначитися на лісових насадженнях. Ознак вирубування лісу окупантами також не помітно.
Зменшення площі зеленого покриву тут становить близько 1%, що може перебувати в межах природних коливань.
Супутникові знімки Великоанадольського лісу за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
До Донецького лісового господарства належали переважно штучні лісові насадження навколо Донецька. На супутникових знімках помітне зменшення площі зеленого покриву, особливо на північних околицях міста.
За п’ять років площа зеленого покриву в лісах цього району зменшилася приблизно на 33%.
Супутникові знімки лісів у районі Трудівського в Донецьку за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
Лозівський ліс розташований у західній частині Донецька, поблизу Смолянського (раніше Куйбишевського) району. Ще один лісовий масив є в районі Дурної балки в Рутченківському (раніше Кіровському) районі міста.
Обидва ліси за п’ять років помітно втратили зелений покрив. Загалом його площа зменшилася приблизно на 24%. Якщо аналізувати окремо:
Супутникові знімки Лозівського лісу та лісу в районі Дурної балки в Донецьку за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
На північних околицях Донецька також розташоване урочище Широке. На окремих ділянках помітне зменшення площі лісу. Характерні “прорубані стежки” більше схожі на наслідки цілеспрямованого вирубування дерев, ніж на наслідки бойових дій. Загалом зеленого покриву тут поменшало приблизно на 22%.
Супутникові знімки урочища Широке в Донецьку за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
Ще два урочища розташовані на південно-східних околицях Донецька — Чулківське та Кучерово. В обох помітно зменшилася площа зеленого покриву (приблизно на 51%), ймовірно, через вирубування дерев. Якщо аналізувати окремо:
Супутникові знімки урочищ Чулківського та Кучерового в Донецьку за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
Донецький ботанічний сад і лісові насадження між Донецьком і Макіївкою також втратили частину дерев. Загалом він втратив приблизно десяту частину своєї площі. Якщо аналізувати окремо:
Супутникові знімки Донецького ботанічного саду та лісових насаджень між Донецьком і Макіївкою за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser.
Ліс на східних околицях Авдіївки та парк Залізничників під окупованою з 2014 року Ясинуватою також втратили частину зеленого покриву. Загалом його площа зменшилася приблизно на 17%. Якщо аналізувати окремо:
Супутникові знімки лісу на східних околицях Авдіївки та в парку Залізничників на околицях Ясинуватої за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
Лісовий заказник місцевого значення “Урочище Софіївське” та ліси навколо Горлівки до 2014 року входили до державного підприємства “Горлівський лісгосп”. З 2021 року помітних змін у площі зеленого покриву тут немає. Втім, на супутникових знімках за 2026 рік помітні пожежі на полях.
Супутникові знімки лісового заказника “Урочище Софіївське” та лісів навколо Горлівки за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
Амвросіївське лісове господарство охоплює три лісові масиви на околицях окупованої з 2014 року Амвросіївки. Тут також розташований ботанічний заказник “Пристенський”.
Порівняння супутникових знімків не виявило суттєвої втрати зеленого покриву навколо Амвросіївки — він зменшився приблизно на 1%.
Супутникові знімки Амвросіївського лісу за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
Тельманівське лісове господарство розташоване в районі селища Бойківського в Кальміуському районі. Ліс, що простягається на північних околицях селища, внаслідок війни втратив приблизно 36% зеленого покриву.
Супутникові знімки Тельманівського лісу за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
Торезьке лісове господарство (однойменне місто у 2016 році перейменували на Чистякове) охоплювало лісовий заказник “Урочище Леонтьєво-Байрацьке”, який також називають Леонідівським лісом, на східних околицях сусіднього Сніжного, а також Глухівський ліс на північних околицях самого Чистякового.
За п’ять років в обох лісових масивах з’явилися ділянки з менш густою рослинністю. У північній частині Леонідівського лісу майже зник видимий зелений покрив. Загалом його площа зменшилася орієнтовно на 11%. Якщо аналізувати лісові масиви окремо:
Супутникові знімки заказника “Урочище Леонтьєво-Байрацьке” та Леонідівського лісу у вересні 2021 року та вересні 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
На південь від Чистякового розташований регіональний ландшафтний парк “Донецький кряж”. Тут площа зеленого покриву зменшилася орієнтовно на 47%.
Супутникові знімки регіонального ландшафтного парку “Донецький кряж” у вересні 2021 року та вересні 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
До Приазовського лісового господарства належали Азовське, Стародубівське, Федорівське та Янісольське лісництва.
Азовське лісництво розташоване біля села Микільське однойменної громади. Тут є лісовий заказник “Азовська дача”. На супутникових знімках помітно, що за п’ять років на окремих ділянках дерев стало менше приблизно на 5%.
Супутникові знімки лісового заказника “Азовська дача” у вересні 2021 року та вересні 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
Ліс поблизу селища Стародубівка також порідшав. За період із 2021-го до 2026 року його зелений покрив скоротився орієнтовно на 16%.
Супутникові знімки лісу поблизу селища Стародубівка у вересні 2021 року та вересні 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
Ландшафтний заказник “Бесташ” та ліс поблизу села Федорівка втратили ще більше дерев. Найпомітніше це на ділянці лісу на схід від Федорівки. Загалом на цих територіях площа зеленого покриву зменшилася орієнтовно на 19%. Зокрема:
Супутникові знімки лісів у районі заказника “Бесташ” та села Федорівка у вересні 2021 року та вересні 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
Ліс поблизу села Суженка та заказник “Степ на Солоній” так само втратили приблизно п’яту частину своєї площі.
Супутникові знімки лісу поблизу села Суженка та заказника “Степ на Солоній” у вересні 2021 року та вересні 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
Окремі ділянки деревних насаджень розташовані на різних околицях села Малоянісоль. Більшість із них втратили близько 45% зеленого покриву.
Супутникові знімки лісів Янісольського лісництва поблизу села Малоянісоль у вересні 2021 року та вересні 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser
Нагадаємо, станом на червень 2026 року підтверджені збитки довкіллю України від повномасштабного вторгнення Росії сягнули понад 7 трильйонів гривень та продовжують зростати.