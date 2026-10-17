Де відкрита війна найсильніше вдарила по лісах Донеччини (аналіз)

Супутникові знімки лісу навколо Лимана у вересні 2021 року (ліворуч) та у вересні 2026 року (праворуч). Джерело: Copernicus Browser. Колаж: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Внаслідок повномасштабної війни на Донеччині найбільше постраждали ліси біля Клебан-Бикського водосховища, на північ від Святогірська та навколо Лимана. У деяких лісах на окупованих територіях дерев поменшало не через обстріли, а внаслідок вирубувань. Водночас тилові ліси, як-от Краснопільський, майже не постраждали. Аналізуємо, як змінилися ліси Донецької області за п’ять років — від 2021-го до 2026-го.

До початку війни на сході України та повномасштабного вторгнення Росії в Донецькій області працювали 10 лісгоспів.

Їхній список можна переглянути тут. “Слов’янське лісове господарство”;

“Лиманське лісове господарство”;

“Великоанадольське лісове господарство”;

“Амвросіївське лісове господарство”;

“Горлівське лісове господарство”;

“Донецьке лісове господарство”;

“Тельманівське лісове господарство”;

“Торезьке лісове господарство”;

“Покровське лісове господарство”;

“Приазовське лісове господарство”.

Деякі з цих державних підприємств після 2014 року потрапили в окупацію. Ще більше змін сталося після повномасштабного вторгнення Росії: деякі лісництва також потрапили в окупацію, а більшість лісів Донеччини на підконтрольній українському уряду території зазнали пошкоджень і знищення.

Проаналізуємо, як змінилися ліси Донецької області внаслідок війни. Для порівняння журналісти Вільного Радіо використали супутникові знімки з Copernicus Browser за вересень 2021-го та вересень 2026 року.

Зміни лісового покриву ми аналізували за допомогою алгоритмів штучного інтелекту. Точну площу втрачених гектарів складно визначити без додаткових досліджень на місцевості. Тому ми порівнювали кількість пікселів, що відповідають зеленому лісовому покриву, на кожному знімку. Це дало змогу визначити, на скільки відсотків зменшилася площа зеленого покриву в кожному випадку.

Щоб побачити різницю, проведіть по світлині вправо чи вліво пальцем (на телефоні) або мишкою (на комп’ютері).

Святогірський національний парк після повномасштабного вторгнення Росії

Святогірський національний парк охоплює кілька лісових масивів. Чи не найбільше постраждали ліси на північ від самого Святогірська. За нашими підрахунками, площа зеленого лісового покриву тут зменшилася орієнтовно на 63%.

Супутникові знімки лісу у Святогірському національному парку на північ від Святогірська за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

Яких втрат зазнали Лиманські ліси через війну

Сусідні лиманські ліси також суттєво постраждали внаслідок боїв. Більша частина території навколо Лимана була вкрита лісами, але внаслідок бойових дій їхня площа зменшилася щонайменше на 54%.

Супутникові знімки лісу навколо Лимана за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

Як змінилися через війну ліси Слов’янського лісового господарства

До Слов’янського лісового господарства належать кілька лісових масивів, розташованих переважно в Краматорському та колишньому Слов’янському районах.

Який вигляд має Маяцьке лісництво у 2026 році

Одне з найвідоміших лісництв Слов’янського лісгоспу — Маяцьке. На супутникових знімках видно, що більшість дерев у лісі збереглася, але в окремих місцях є вирви, де насадження знищені. За п’ять років площа зеленого лісового покриву в цьому лісництві зменшилася орієнтовно на 17%.

Супутникові знімки Маяцького лісництва за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

Який вигляд має Краснопільський ліс у 2026 році

Краснопільський ліс поділений на дві частини — південну та північну, а посередині розташоване однойменне село. Цей ліс залишається одним із найбільш тилових, тож зазнав незначних пошкоджень. У південній частині площа зеленого лісового покриву зменшилася орієнтовно на 2%.

Супутникові знімки південної частини Краснопільського лісу за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

У північній частині лісу площа зеленого покриву зменшилася орієнтовно на 1%.

Супутникові знімки північної частини Краснопільського лісу за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

Як змінився Часовоярський ліс у 2026 році

Бойові дії в районі Часового Яру суттєво вплинули на природу навколо міста. За нашими підрахунками, площа зеленого лісового покриву тут зменшилася орієнтовно на 34%.

Супутникові знімки Часовоярського лісу за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

Як за 5 років змінилися ліси Покровського лісового господарства

До Покровського лісового господарства належать ліси, розташовані в Покровській, Добропільській, Олександрівській і Костянтинівській громадах.

Найбільше внаслідок боїв постраждали лісові насадження в районі Клебан-Бикського водосховища: дерев тут стало менше приблизно на 65%.

Супутникові знімки лісів у районі Клебан-Бикського водосховища за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

Заповідне урочище “Никанорівський ліс” біля однойменного села в Шахівській громаді втратило приблизно чверть свого зеленого лісового покриву.

Супутникові знімки заповідного урочища “Никанорівський ліс” за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

Ще один заказник — “Криворізький”, розташований біля однойменного села, — станом на жовтень 2026 року не перебуває в зоні активних бойових дій. Однак площа зеленого покриву тут також зменшилася приблизно на 35%.

Супутникові знімки заказника “Криворізький” за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

У ботанічному заказнику “Верхньосамарський” лісів стало приблизно на 9% менше порівняно з 2021 роком.

Супутникові знімки заказника “Верхньосамарський” за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

Ліс біля села Очеретиного Олександрівської громади суттєвих змін не зазнав. Згідно з картами аналітичного проєкту DeepState, до лінії фронту звідси — понад 30 кілометрів.

Супутникові знімки лісу біля села Очеретиного Олександрівської громади за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

Як війна вплинула на Великоанадольський ліс

Великоанадольський ліс розташований на північ від Волновахи, яка потрапила в окупацію ще у 2022 році. Бої тут тривали кілька місяців, а не кілька років, як у лісах навколо Лимана, тому бойові дії не встигли суттєво позначитися на лісових насадженнях. Ознак вирубування лісу окупантами також не помітно.

Зменшення площі зеленого покриву тут становить близько 1%, що може перебувати в межах природних коливань.

Супутникові знімки Великоанадольського лісу за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

Як змінилися з 2021 року ліси Донецького лісового господарства

До Донецького лісового господарства належали переважно штучні лісові насадження навколо Донецька. На супутникових знімках помітне зменшення площі зеленого покриву, особливо на північних околицях міста.

За п’ять років площа зеленого покриву в лісах цього району зменшилася приблизно на 33%.

Супутникові знімки лісів у районі Трудівського в Донецьку за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

Лозівський ліс розташований у західній частині Донецька, поблизу Смолянського (раніше Куйбишевського) району. Ще один лісовий масив є в районі Дурної балки в Рутченківському (раніше Кіровському) районі міста.

Обидва ліси за п’ять років помітно втратили зелений покрив. Загалом його площа зменшилася приблизно на 24%. Якщо аналізувати окремо:

у Лозівському лісі площа зеленого покриву зменшилася приблизно на 16%;

у лісовому масиві в районі Дурної балки — приблизно на 30%.

Супутникові знімки Лозівського лісу та лісу в районі Дурної балки в Донецьку за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

На північних околицях Донецька також розташоване урочище Широке. На окремих ділянках помітне зменшення площі лісу. Характерні “прорубані стежки” більше схожі на наслідки цілеспрямованого вирубування дерев, ніж на наслідки бойових дій. Загалом зеленого покриву тут поменшало приблизно на 22%.

Супутникові знімки урочища Широке в Донецьку за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

Ще два урочища розташовані на південно-східних околицях Донецька — Чулківське та Кучерово. В обох помітно зменшилася площа зеленого покриву (приблизно на 51%), ймовірно, через вирубування дерев. Якщо аналізувати окремо:

в урочищі Чулківському площа зеленого покриву зменшилася приблизно на 59%;

в урочищі Кучеровому — приблизно на 38%.

Супутникові знімки урочищ Чулківського та Кучерового в Донецьку за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

Донецький ботанічний сад і лісові насадження між Донецьком і Макіївкою також втратили частину дерев. Загалом він втратив приблизно десяту частину своєї площі. Якщо аналізувати окремо:

у Донецькому ботанічному саду площа зеленого покриву зменшилася приблизно на 16%;

у лісових насадженнях між Донецьком і Макіївкою — приблизно на 6%.

Супутникові знімки Донецького ботанічного саду та лісових насаджень між Донецьком і Макіївкою за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser.

Ліс на східних околицях Авдіївки та парк Залізничників під окупованою з 2014 року Ясинуватою також втратили частину зеленого покриву. Загалом його площа зменшилася приблизно на 17%. Якщо аналізувати окремо:

у лісі на східних околицях Авдіївки площа зеленого покриву зменшилася приблизно на 20%;

у парку Залізничників у Ясинуватій — приблизно на 15%.

Супутникові знімки лісу на східних околицях Авдіївки та в парку Залізничників на околицях Ясинуватої за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

Як змінилися лісовий заказник “Урочище Софіївське” та ліси Горлівки за час повномасштабної війни

Лісовий заказник місцевого значення “Урочище Софіївське” та ліси навколо Горлівки до 2014 року входили до державного підприємства “Горлівський лісгосп”. З 2021 року помітних змін у площі зеленого покриву тут немає. Втім, на супутникових знімках за 2026 рік помітні пожежі на полях.

Супутникові знімки лісового заказника “Урочище Софіївське” та лісів навколо Горлівки за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

Як змінилися за п’ять років ботанічний заказник “Пристенський” і ліси навколо Амвросіївки

Амвросіївське лісове господарство охоплює три лісові масиви на околицях окупованої з 2014 року Амвросіївки. Тут також розташований ботанічний заказник “Пристенський”.

Порівняння супутникових знімків не виявило суттєвої втрати зеленого покриву навколо Амвросіївки — він зменшився приблизно на 1%.

Супутникові знімки Амвросіївського лісу за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

Як змінився Тельманівський ліс із 2021-го до 2026 року

Тельманівське лісове господарство розташоване в районі селища Бойківського в Кальміуському районі. Ліс, що простягається на північних околицях селища, внаслідок війни втратив приблизно 36% зеленого покриву.

Супутникові знімки Тельманівського лісу за вересень 2021-го та вересень 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

Чи змінилися за 5 років ліси у Чистяківському (Торезькому) лісовому господарстві

Торезьке лісове господарство (однойменне місто у 2016 році перейменували на Чистякове) охоплювало лісовий заказник “Урочище Леонтьєво-Байрацьке”, який також називають Леонідівським лісом, на східних околицях сусіднього Сніжного, а також Глухівський ліс на північних околицях самого Чистякового.

За п’ять років в обох лісових масивах з’явилися ділянки з менш густою рослинністю. У північній частині Леонідівського лісу майже зник видимий зелений покрив. Загалом його площа зменшилася орієнтовно на 11%. Якщо аналізувати лісові масиви окремо:

лісовий заказник “Урочище Леонтьєво-Байрацьке” втратив близько 7% зеленого покриву;

Глухівський ліс — близько 15%.

Супутникові знімки заказника “Урочище Леонтьєво-Байрацьке” та Леонідівського лісу у вересні 2021 року та вересні 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

На південь від Чистякового розташований регіональний ландшафтний парк “Донецький кряж”. Тут площа зеленого покриву зменшилася орієнтовно на 47%.

Супутникові знімки регіонального ландшафтного парку “Донецький кряж” у вересні 2021 року та вересні 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

Як змінилися ліси у Приазовському лісовому господарстві

До Приазовського лісового господарства належали Азовське, Стародубівське, Федорівське та Янісольське лісництва.

Азовське лісництво розташоване біля села Микільське однойменної громади. Тут є лісовий заказник “Азовська дача”. На супутникових знімках помітно, що за п’ять років на окремих ділянках дерев стало менше приблизно на 5%.

Супутникові знімки лісового заказника “Азовська дача” у вересні 2021 року та вересні 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

Ліс поблизу селища Стародубівка також порідшав. За період із 2021-го до 2026 року його зелений покрив скоротився орієнтовно на 16%.

Супутникові знімки лісу поблизу селища Стародубівка у вересні 2021 року та вересні 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

Ландшафтний заказник “Бесташ” та ліс поблизу села Федорівка втратили ще більше дерев. Найпомітніше це на ділянці лісу на схід від Федорівки. Загалом на цих територіях площа зеленого покриву зменшилася орієнтовно на 19%. Зокрема:

ландшафтний заказник “Бесташ” втратив близько 20% зеленого покриву;

ліс поблизу Федорівки — близько 25%;

Новороманівський ліс — близько 10%;

лісовий масив на схід від Новороманівського лісу — близько 23%.

Супутникові знімки лісів у районі заказника “Бесташ” та села Федорівка у вересні 2021 року та вересні 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

Ліс поблизу села Суженка та заказник “Степ на Солоній” так само втратили приблизно п’яту частину своєї площі.

Супутникові знімки лісу поблизу села Суженка та заказника “Степ на Солоній” у вересні 2021 року та вересні 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

Окремі ділянки деревних насаджень розташовані на різних околицях села Малоянісоль. Більшість із них втратили близько 45% зеленого покриву.

Супутникові знімки лісів Янісольського лісництва поблизу села Малоянісоль у вересні 2021 року та вересні 2026 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Copernicus Browser

Нагадаємо, станом на червень 2026 року підтверджені збитки довкіллю України від повномасштабного вторгнення Росії сягнули понад 7 трильйонів гривень та продовжують зростати.