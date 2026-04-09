Обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією 9 квітня 2026 року

Обмін тілами між Україною та Росією 9 квітня 2026-го. Фото: Коордштаб

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Україна та Росія у четвер, 9 квітня, провели вже третій за рік обмін загиблими. На підконтрольну територію доставили 1000 тіл, за твердженням російської сторони, всі вони — це полеглі українські оборонці. Росії водночас передали 41 їхнього загиблого військового.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Там розповіли, що після репатріації слідчі спільно з експертними установами системи МВС проведуть необхідні експертизи для ідентифікації загиблих. А вже після їх передадуть родинам для гідного поховання.

Репатріацію, зазначили у Коордштабі, вдалося провести спільними зусиллями з представниками Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України та інших структур Сектору безпеки.

За даними російської служби BBC, Росія отримала під час обміну 41 тіло.

“Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ”, — уточнили у відомстві.

Попередній обмін загиблими відбувся майже двома місяцями раніше, 26 лютого. Тоді на підконтрольну територію також повернули тисячу тіл, які, як кажуть росіяни, належать захисникам України.

Нагадаємо, у США 22 березня завершився другий день україно-американських переговорів, присвячених темі завершення війни. Йшлося, зокрема, й про можливе продовження обмінів полоненими між Україною та Росією.