Обмін тілами 26 лютого

Україна та Росія у четвер, 26 лютого, провели вже другий за рік обмін загиблими. На підконтрольну територію доставили 1000 тіл, за твердженням російської сторони, всі вони — це полеглі українські оборонці. Росії водночас передали 35 їхніх загиблих військових.

Про обмін тілами повідомила “Російська служба ВВС”, а також Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Далі в Україні проведуть експертизи та ідентифікацію останків, уточнюють у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Попередній обмін загиблими відбувся майже місяцем раніше, 29 січня. Тоді на підконтрольну територію також повернули тисячу тіл, які, як кажуть росіяни, належать захисникам України.

Репатріацію, зазначили у Коордштабі, вдалося провести спільними зусиллями з представниками Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України та Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

“Окрема подяка особовому складу Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих загиблих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу тіл полеглих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, а також представникам структур цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, які здійснюють загальну координацію”, — уточнили у Коорштабі.

Нагадаємо, 23 лютого керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував хід перемовин та анонсував новий обмін полоненими. Посадовець сподівається, що обмін пройде вже поточного тижня (23 лютого — 1 березня), а також очікує, що він буде масштабнішим попереднього.