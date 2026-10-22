До України 22 жовтня повернули тіла 252 загиблих: росіяни кажуть, що це полеглі військові

Репатріація загиблих, 22 жовтня 2026 року. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Україна повернула тіла 252 загиблих, яких російська сторона називає українськими військовослужбовцями: надалі слідчі правоохоронних органів разом з експертними установами проведуть заходи з ідентифікації.

Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Це перша репатріація загиблих, яку сторони провели за жовтень 2026 року. Попередні заходи пройшли 17 вересня, тоді також повернули 252 загиблих.

Репатріацію здійснили Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаний центр при СБУ, Збройні Сили, МВС, Офіс Омбудсмана, Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інші структури сектору безпеки і оборони. Окрему подяку за сприяння висловили Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

“Окрема подяка особовому складу Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих загиблих до спеціалізованих державних установ, організовує передачу тіл полеглих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, а також представникам структур цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, які здійснюють загальну координацію”, — заявили у Коорштабі.

Нагадаємо, напередодні в Україні вирішили створити при РНБО робочий орган, який контролюватиме ідентифікацію тіл загиблих військових на всіх етапах. Також у регіонах планують відкрити спеціалізовані бюро судово-медичної експертизи й збільшити кількість експертів. Мета цих змін — пришвидшення ідентифікації полеглих.