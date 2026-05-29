Кадр з фільму “2000 метрів до Андріївки”. Фото: AP/Frontline

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Документальний фільм Мстислава Чернова про український контрнаступ у районі Бахмута переміг у номінації “Видатна режисерська робота” на щорічній премії News & Documentary Emmy Awards.

Про це повідомило видання Deadline.

Нагороду на сцені отримали співоператор фільму Олександр Бабенко та продюсерка Мішель Мізнер. Остання також виголосила промову від імені Мстислава Чернова, адже він сам не зміг прибути на нагородження через сімейні обставини.

“Щодня українські міста зазнають нападів, а мирні жителі гинуть від ракет і бомб. Вони ховаються, прикривають своїх дітей, гасять пожежі та дають відсіч. Саме про це наш фільм. Про те, як, попри напади, попри зраду, українці вижили й більше не є жертвами. Вони мають свободу дій, мають голос. Причиною цього є люди у наших фільмах. Завдяки їм усе це не розвалилося” — заявила продюсерка.

Більше про стрічку Мстислава Чернова

Фільм “2000 метрів до Андріївки” розповідає історію звільнення села Андріївка поблизу Бахмута у вересні 2023 року. Робота над стрічкою тривала майже півтора року.

Мстислав Чернов задокументував події разом із фотографом і оператором Associated Press Алексом Бабенком. Продюсерки фільму — Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат. Монтажем також займалася Мізнер.

Музику до стрічки написав дворазовий володар премії “Ґреммі”, композитор і музичний продюсер Сем Слейтер, відомий своєю музикою для серіалу “Чорнобиль” та фільму “Джокер”.

Як і попередня стрічка режисера, “2000 метрів до Андріївки” є частиною співпраці між Frontline та Associated Press, яка досліджує російську війну проти України.

Раніше ми розповідали, про “2000 метрів до Андріївки” Мстислава Чернова та його бачення місії документалістів сьогодні.

Також у червні 2025-го нова стрічка Чернова “2000 метрів до Андріївки” перемогла на міжнародному фестивалі документального кіно DocAviv.

Крім того, взимку Мстислав Чернов здобув нагороду за найкращу режисуру документального кіно на американському кінофестивалі Sundance-2025.

Також, документальна стрічка “2000 метрів до Андріївки” режисера Мстислава Чернова цьогоріч не перемогла у своїй номінації на премії BAFTA.

Нагадаємо, у квітні фільм “2000 метрів до Андріївки” Мстислава Чернова отримав одразу шість номінацій на 47-й щорічній премії News & Documentary Emmy Awards. Стрічку планували представити в ключових категоріях документального кіно.