Донбаський педуніверситет замовляє сонячну електростанцію для VR-лабораторії за 564 тис. грн

Ілюстративне фото: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

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Донбаський державний педагогічний університет планує придбати сонячну електростанцію, яка живитиме лабораторію віртуальної реальності. Гроші на це виділяє держава: з урахуванням ПДВ на закупівлю готові спрямувати понад пів мільйона гривень.

Відповідний тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на порталі електронних закупівель Prozorro.

Обладнання закуповують за цільовою науковою програмою підтримки пріоритетних напрямів досліджень і розробок закладів вищої освіти та наукових установ.

Яке обладнання планують закупити

Згідно з технічною документацією, замовник шукає один комплект гібридної сонячної електростанції з можливістю накопичення енергії. Система має забезпечувати живлення комп’ютерного обладнання лабораторії VR-технологій.

До комплекту мають увійти трифазний гібридний інвертор потужністю 20 кВт, щонайменше 20 сонячних панелей потужністю від 430 Вт кожна та чотири акумуляторні батареї загальною місткістю від 20 кВт·год. Цих показників має вистачити для живлення лабораторії під час знеструмлень. Сонячні панелі генеруватимуть струм удень, а ємності акумуляторів має бути достатньо для 4–8 годин роботи (залежно від кількості під’єднаних пристроїв).

Також постачальник повинен передати високовольтний блок керування та металеву шафу для акумуляторів із системою вентиляції.

Усі комплектуючі мають бути новими, виготовленими після 2025 року. Гарантія на них повинна становити щонайменше 24 місяці. У вартість пропозиції учасники мають включити доставку, завантаження та розвантаження обладнання, зокрема його транспортування на четвертий поверх.

Де встановлять сонячну електростанцію

Донбаський державний педагогічний університет релокували до Дніпра, тому місцем постачання вказали адресу: вул. Наукова, 13, четвертий поверх корпусу № 9 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

За умовами закупівлі, постачальник має доставити та передати замовнику повний комплект обладнання до 20 листопада 2026 року.

Коли оберуть постачальника

Закупівлю проводять у форматі відкритих торгів, а критерієм вибору переможця визначили найнижчу ціну. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій до 24 жовтня 2026 року.

Остаточна сума, яку університет заплатить за сонячну електростанцію, залежатиме від результатів торгів.

Раніше ми розповідали, чому демонтують льодову арену в Краматорську та куди планують передати її обладнання.