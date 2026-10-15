Льодову арену в Краматорську демонтують у 2026 році: деталі

Кадри готової арени у вересні 2020 року. Фото: Донецька обласна державна адміністрація

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Ковзанка в Краматорську мала стати майданчиком для розвитку хокею та фігурного катання, але вже за рік роботи зупинилася через вторгнення Росії. Відтоді арена не приймає відвідувачів.

У жовтні 2026 року тут запланували демонтаж обладнання.

Що демонтують на льодовій арені

У жовтні 2026 року комунальне підприємство “МІСТ” розпочали пошук команди для демонтажу обладнання льодової арени у Краматорську. Серед вимог: розібрати та забрати важливе обладнання за тиждень з часу укладання договору.

Кадри готової арени у вересні 2020 року. Фото: Донецька обласна державна адміністрація

У переліку робіт — 65 позицій обладнання, зокрема:

Система охолодження льодового поля. Два промислові конденсатори потужністю по 300 кВт і вагою 7,7 тонни кожен, випарники, теплообмінники, електронні вентилі та щит автоматизації холодопостачання.

Хокейне поле. Борт розміром 60 на 30 метрів і комплект захисного скла.

Насосне та водяне обладнання. Бойлер на 1000 літрів, гідравлічний модуль, насос Grundfos та інші промислові помпи.

Електричне обладнання й автоматика. Розподільні щити, ввідні шафи, пристрій автоматичного вводу резерву та конденсаторний пристрій потужністю 200 квар.

Обладнання для безпеки. Детектори метану, концентратор, модуль сигналізації та звукові сповіщувачі.

Таким чином, планують демонтувати не лише елементи хокейного поля, а й обладнання, яке забезпечувало охолодження льоду та роботу інженерних систем арени.

“Робиться евакуація вартісного обладнання для його збереження через погіршення безпекової ситуації у Краматорську. Саме те, яке технічно є можливість демонтувати безпечно без ризиків для фахівців”, — уточнив в коментарі Вільному Радіо начальник управління з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ виконкому Краматорської міської ради Ігор Єськов.

Перенести чи зберегти весь спортивний комплекс в інше місце неможливо, наголошують в міській раді.

Кадри відкриття арени у серпні 2021 року. Фото: Донецька обласна державна адміністрація

“Релокація повного обʼєкта технічно та фізично неможлива, це не мобільна конструкція. Головна мета — зберегти вартісне обладнання від ворожих обстрілів у Краматорську”, — додає Єськов.

За інформацією посадовця, демонтоване обладнання планують передати в оренду дитячо-юнацькій спортивній школі, яка займається профільною підготовкою спортсменів.

КП “МІСТ” для демонтажу планує скористатися послугами компанії, яка запропонувала найнижчу ціну. Окремий конкурс для вибору підрядника проводити не будуть. Для порівняння цін комунальники отримали три комерційні пропозиції:

ТОВ “Миком ЛТД” із Дружківки — 300 тисяч гривень;

ТОВ “Стандарт Строй Мир” із села Прилісне Краматорського району — 350 тисяч гривень;

ТОВ “ДП Будівельний Дім” із Києва — 370 тисяч гривень.

Найменшу суму запропонувало ТОВ “Миком ЛТД”. Саме з цією компанією комунальники наразі укладають договір.

ТОВ “Миком ЛТД” зареєстроване в Дружківці у листопаді 2008 року. Основний вид діяльності підприємства — будівництво житлових і нежитлових будівель.

За даними аналітичної системи “YouControl”, власником і керівником компанії є Андрій Мінаєв.