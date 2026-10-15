Льодову арену в Краматорську демонтують у 2026 році: деталі

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Ковзанка в Краматорську мала стати майданчиком для розвитку хокею та фігурного катання, але вже за рік роботи зупинилася через вторгнення Росії. Відтоді арена не приймає відвідувачів.
У жовтні 2026 року тут запланували демонтаж обладнання.
У жовтні 2026 року комунальне підприємство “МІСТ” розпочали пошук команди для демонтажу обладнання льодової арени у Краматорську. Серед вимог: розібрати та забрати важливе обладнання за тиждень з часу укладання договору.
У переліку робіт — 65 позицій обладнання, зокрема:
Таким чином, планують демонтувати не лише елементи хокейного поля, а й обладнання, яке забезпечувало охолодження льоду та роботу інженерних систем арени.
“Робиться евакуація вартісного обладнання для його збереження через погіршення безпекової ситуації у Краматорську. Саме те, яке технічно є можливість демонтувати безпечно без ризиків для фахівців”, — уточнив в коментарі Вільному Радіо начальник управління з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ виконкому Краматорської міської ради Ігор Єськов.
Перенести чи зберегти весь спортивний комплекс в інше місце неможливо, наголошують в міській раді.
“Релокація повного обʼєкта технічно та фізично неможлива, це не мобільна конструкція. Головна мета — зберегти вартісне обладнання від ворожих обстрілів у Краматорську”, — додає Єськов.
За інформацією посадовця, демонтоване обладнання планують передати в оренду дитячо-юнацькій спортивній школі, яка займається профільною підготовкою спортсменів.
КП “МІСТ” для демонтажу планує скористатися послугами компанії, яка запропонувала найнижчу ціну. Окремий конкурс для вибору підрядника проводити не будуть. Для порівняння цін комунальники отримали три комерційні пропозиції:
Найменшу суму запропонувало ТОВ “Миком ЛТД”. Саме з цією компанією комунальники наразі укладають договір.
ТОВ “Миком ЛТД” зареєстроване в Дружківці у листопаді 2008 року. Основний вид діяльності підприємства — будівництво житлових і нежитлових будівель.
За даними аналітичної системи “YouControl”, власником і керівником компанії є Андрій Мінаєв.
У 2008–2010 роках у місцевому парку Краматорська облаштували відкриту ковзанку “КрамГлобалАрена”. За даними журналістки Вікторії Рощіної, на неї витратили майже 11 млн грн. Через відсутність даху ковзанка пропрацювала лише дві зими, після чого її законсервували. Згодом споруду знесли.
У 2016 році на цьому місці почали будувати криту льодову арену. Генеральним підрядником стало ТОВ “БК Крамміськбуд”, а початкова вартість проєкту становила 54,2 млн грн.
Під час будівництва кошторис зріс до понад 83 млн грн. Це пояснювали необхідністю коригувати проєкт. У журналістському розслідуванні також йшлося про використання проєкту іншої льодової арени та потребу змінювати технічні рішення щодо металевих конструкцій. Про готовність робіт Донецька обласна адміністрація повідомляла ще наприкінці вересня 2020 року.
Однак, комплекс відкрили в березні 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022-го він припинив роботу.
Раніше ми розповідали, з яких вулиць Краматорська вже діє примусова евакуація дітей. Усі 240 об’єктів позначили на інтерактивній мапі Вільного Радіо.