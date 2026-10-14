Обовʼязкова евакуація дітей із Краматорська: список адрес і вигляд на мапі міста

Евакуація дітей з Краматорська, жовтень 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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На жовтень 2026 року в Краматорську вже оголосили обовʼязкову евакуацію сімей із дітьми й двічі розширювали її зону. Публікуємо список адрес у місті, за якими неповнолітніх мають право вивезти примусово, й показуємо, як поступово змінювалася зона евакуації, на мапі.

У цьому матеріалі журналісти Вільного Радіо враховували лише адреси, які безпосередньо належать до території Краматорська. Зокрема, ми не наводили в списку першої хвилі евакуації з міста й не позначили на мапі вулицю Карпатську, яка знаходиться в селі Семенівка, адже воно є окремим населеним пунктом громади. Також ми не дублювали в наступних списках адреси, які вже повторювалися в попередніх, — позначали виключно нові. Перелік адрес у матеріалі й на мапі актуальний на 14 жовтня 2026 року

Вперше обовʼязкову евакуацію дітей у Краматорську оголосили на початку літа 2026 року

Перша хвиля обовʼязкової евакуації сімей із дітьми з міста почалася 9 червня 2026 року. Тоді Координаційний штаб із проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення погодив відповідний наказ голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Спершу дітей вирішили вивозити з 50 вулиць Краматорська. Переглянути їхній список можна, натиснувши на кнопку нижче:

Перелік адрес першої хвилі евакуації (09.06.2026) вулиця 8 Березня; вулиця Азовська; вулиця Анатолія Солов’яненка; вулиця Астрономічна; вулиця Василя Краматорського; вулиця Весела; вулиця Ветеринарна; вулиця Волошкова; вулиця Галицька; вулиця Гарматна; вулиця Горлача; вулиця Дивовижна; вулиця Дібровна; вулиця Дмитра Афанасьєва; вулиця Економічна; вулиця Зелена; вулиця Івана Гонти; вулиця Івана Нечуй-Левицького; вулиця Іванівський хутір; вулиця Ірпінська; вулиця Квітнева; вулиця Київська; вулиця Корольова; вулиця Костянтина Шкуріна; вулиця Леся Курбаса; вулиця Люботинська; вулиця Маріупольська; вулиця Марусі Чурай; вулиця Микити Ржавського; вулиця Миру; вулиця Михайла Петренка; вулиця Могилянська; вулиця Нагірна; вулиця Ніжинська; вулиця Нова Зоря; вулиця Озерна; вулиця Олега Ольжича; вулиця Олени Теліги; вулиця Полтавська; вулиця Прогресивна; вулиця Сашка Добровольського; вулиця Сватівська; вулиця Світанкова; вулиця Слобожанська; вулиця Соняшникова; вулиця Фастівська; вулиця Флотська; вулиця Харківська; вулиця Шота Руставелі; вулиця Юліуса Фучика.

У серпні 2026-го евакуювати дітей почали ще зі 103 вулиць прифронтового міста

Уперше про розширення вже встановленої зони обовʼязкової евакуації сімей із дітьми з Краматорська оголосили 5 серпня 2026 року. Розпочати цей етап вирішили вже наступного дня. Загалом вивезти малечу мали зі 103 вулиць. Їхній перелік доступний за кнопкою нижче:

Список адрес другої хвилі евакуації (05.08.2026) бульвар Краматорський; вулиця 9 Січня; вулиця 9 Травня; вулиця Аеродромна; вулиця Аліни Остафійчук; вулиця Алли Горської; вулиця Альпійська; вулиця Антіна Головатого; вулиця Бердянська; вулиця Біленьківська; вулиця Білоцерківська; вулиця Борова; вулиця Велесова; вулиця Вереснева; вулиця Вернадського; вулиця Вишгородська; вулиця Воїнів-визволителів; вулиця Гайдамацька; вулиця Горіхова; вулиця Дачна; вулиця Депутатська; вулиця Дике Поле; вулиця Дністровська; вулиця Добра; вулиця Дружби — будинок № 70; вулиця Житомирська; вулиця Запорізька; вулиця Запорізької Січі; вулиця Івана Пархоменка; вулиця Івана Пулюя; вулиця Івана Сірка; вулиця Івана Сулими; вулиця Канівська; вулиця Карнаухова; вулиця Керченська; вулиця Кишинівська; вулиця Коперника; вулиця Коротка; вулиця Красногорська вулиця Кременчуцька; вулиця Кришталева; вулиця Кубанської України; вулиця Леоніда Бикова; вулиця Леоніда Кравчука; вулиця Максима Залізняка; вулиця Марії Башкірцевої; вулиця Марка Вовчка; вулиця Мелітопольська; вулиця Механізаторська; вулиця Миргородська; вулиця Михайла Силаєва; вулиця Морської піхоти; вулиця Наталки Полтавки; вулиця Нестерова; вулиця Новоукраїнська; вулиця Олександра Птиці; вулиця Олександрійська; вулиця Олекси Довбуша; вулиця Олексія Ситенка; вулиця Олени Пчілки; вулиця Отаманська; вулиця Павла Мозгового; вулиця Павла Чубинського; вулиця Панаса Мирного; вулиця Паркова — будинки № 54; 56; 58; 60; 93; 95; 99; 101; 103; 105; 107; вулиця Партизанська; вулиця Патріотична; вулиця Петриківська; вулиця Промениста; вулиця Просвіти; вулиця Руслани Писанки; вулиця Серпнева; вулиця Сєдова; вулиця Симона Петлюри; вулиця Скадовська; вулиця Скіфська; вулиця Словацька; вулиця Соколина; вулиця Сонячна; вулиця Софіївська; вулиця Танкістів; вулиця Тбіліська; вулиця Устима Кармелюка; вулиця Федора Руденка; вулиця Фіолетова; вулиця Фруктова; вулиця Хвойна; вулиця Хортицька; вулиця Часов’ярська; вулиця Черкаська; вулиця Чернігівська; вулиця Чорнобаївська; вулиця Чорноморська; вулиця Чумацька; вулиця Шахтарська; вулиця Якова Підопригори; провулок Водний; провулок Дубовика; провулок Лиманський; провулок Машинобудівний; провулок Поліський; провулок Торський; проспект Незалежності — будинки № 54; 56; 58; 61; 65; 67.

Вивозити дітей почали із центральних вулиць міста: як вдруге змінилася зона обовʼязкової евакуації

Чергове розширення зони, із якої мають обовʼязково вивозити сімʼї із дітьми, відбулося 11 жовтня 2026 року. До наказу начальника Донецької ОВА потрапили 130 адрес у Краматорську, із яких 84 були абсолютно новими й ще три стосувалися вулиць, де дітей вивозили з окремих будинків. Розгорнути список можна, натиснувши на кнопку.

Адреси третьої хвилі евакуації (11.10.2026) бульвар Машинобудівників; вулиця Авіаційна; вулиця Аероклубна; вулиця Академічна; вулиця Ангарська; вулиця Архипа Куїнджі; вулиця Бахмутська; вулиця Благодатна; вулиця Богдана Хмельницького; вулиця Богородична; вулиця Бородянська; вулиця Бурштинова; вулиця В’ячеслава Чорновола; вулиця Валентина Шеймана; вулиця Валерія Лобановського; вулиця Василя Стуса; вулиця Великодня; вулиця Володимира Сосюри; вулиця Ганни Подольської; вулиця Герданна; вулиця Героїв Крут; вулиця Героїв Небесної Сотні; вулиця Героїв України; вулиця Гідності; вулиця Гоголівська; вулиця Двинська; вулиця Дмитра Коцюбайла “Да Вінчі”; вулиця Дніпровська; вулиця Донецька; вулиця Дружби; вулиця Духовна; вулиця Івана Сили; вулиця Індустріальна; вулиця Катеринича; вулиця Кирилкіна; вулиця Княгині Ольги; вулиця Кремінна; вулиця Леоніда Каденюка; вулиця Лікарська; вулиця Любомира Гузара; вулиця Марії Заньковецької; вулиця Марії Приймаченко; вулиця Мартенівська; вулиця Металургійна; вулиця Механічна; вулиця Миколи Білоброва; вулиця Миколи Леонтовича; вулиця Мічуріна; вулиця Об’їзна; вулиця Олекси Тихого; вулиця Ольги Кобилянської; вулиця Остапа Вишні; вулиця П’ятого липня; вулиця Пантелеймона Куліша; вулиця Паркова; вулиця Перемоги; вулиця Петра Сагайдачного; вулиця Південна; вулиця Піщаного; вулиця Правди; вулиця Прилуцька; вулиця Проліскова; вулиця Різдвяна; вулиця Ромена Роллана; вулиця Рум’янцева; вулиця Свалявська; вулиця Севастопольська; вулиця Сервантеса; вулиця Січових Стрільців; вулиця Стратосферна; вулиця Стрийська; вулиця Східна; вулиця Таврійська; вулиця Тараса Бульби; вулиця Транспортна; вулиця Ферганська; вулиця Центральна; вулиця Червоної калини; вулиця Шекспіра; вулиця Ювілейна; вулиця Ярослава Мудрого; провулок Інтернату провулок Науковий; провулок Слюсарний; провулок Український; проспект Миру; проспект Незалежності.

Раніше ми розповідали, що більш як 380 дітей залишаються у зоні обовʼязкової евакуації на Донеччині. Серед них найбільше — 297 неповнолітніх — мають вивезти з Краматорської громади. Така цифра тут через те, що процес лише розпочали.