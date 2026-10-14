Обовʼязкова евакуація дітей із Краматорська: список адрес і вигляд на мапі міста

Евакуація дітей з Краматорська, жовтень 2026 року. Фото: поліція Донеччини
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На жовтень 2026 року в Краматорську вже оголосили обовʼязкову евакуацію сімей із дітьми й двічі розширювали її зону. Публікуємо список адрес у місті, за якими неповнолітніх мають право вивезти примусово, й показуємо, як поступово змінювалася зона евакуації, на мапі.
У цьому матеріалі журналісти Вільного Радіо враховували лише адреси, які безпосередньо належать до території Краматорська. Зокрема, ми не наводили в списку першої хвилі евакуації з міста й не позначили на мапі вулицю Карпатську, яка знаходиться в селі Семенівка, адже воно є окремим населеним пунктом громади. Також ми не дублювали в наступних списках адреси, які вже повторювалися в попередніх, — позначали виключно нові. Перелік адрес у матеріалі й на мапі актуальний на 14 жовтня 2026 року
Вперше обовʼязкову евакуацію дітей у Краматорську оголосили на початку літа 2026 року
Перша хвиля обовʼязкової евакуації сімей із дітьми з міста почалася 9 червня 2026 року . Тоді Координаційний штаб із проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення погодив відповідний наказ голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
Спершу дітей вирішили вивозити з 50 вулиць Краматорська. Переглянути їхній список можна, натиснувши на кнопку нижче:
Перелік адрес першої хвилі евакуації (09.06.2026)
вулиця 8 Березня;
вулиця Азовська;
вулиця Анатолія Солов’яненка;
вулиця Астрономічна;
вулиця Василя Краматорського;
вулиця Весела;
вулиця Ветеринарна;
вулиця Волошкова;
вулиця Галицька;
вулиця Гарматна;
вулиця Горлача;
вулиця Дивовижна;
вулиця Дібровна;
вулиця Дмитра Афанасьєва;
вулиця Економічна;
вулиця Зелена;
вулиця Івана Гонти;
вулиця Івана Нечуй-Левицького;
вулиця Іванівський хутір;
вулиця Ірпінська;
вулиця Квітнева;
вулиця Київська;
вулиця Корольова;
вулиця Костянтина Шкуріна;
вулиця Леся Курбаса;
вулиця Люботинська;
вулиця Маріупольська;
вулиця Марусі Чурай;
вулиця Микити Ржавського;
вулиця Миру;
вулиця Михайла Петренка;
вулиця Могилянська;
вулиця Нагірна;
вулиця Ніжинська;
вулиця Нова Зоря;
вулиця Озерна;
вулиця Олега Ольжича;
вулиця Олени Теліги;
вулиця Полтавська;
вулиця Прогресивна;
вулиця Сашка Добровольського;
вулиця Сватівська;
вулиця Світанкова;
вулиця Слобожанська;
вулиця Соняшникова;
вулиця Фастівська;
вулиця Флотська;
вулиця Харківська;
вулиця Шота Руставелі;
вулиця Юліуса Фучика.
У серпні 2026-го евакуювати дітей почали ще зі 103 вулиць прифронтового міста
Уперше про розширення вже встановленої зони обовʼязкової евакуації сімей із дітьми з Краматорська оголосили 5 серпня 2026 року . Розпочати цей етап вирішили вже наступного дня. Загалом вивезти малечу мали зі 103 вулиць. Їхній перелік доступний за кнопкою нижче:
Список адрес другої хвилі евакуації (05.08.2026)
Вивозити дітей почали із центральних вулиць міста: як вдруге змінилася зона обовʼязкової евакуації
Чергове розширення зони, із якої мають обовʼязково вивозити сімʼї із дітьми, відбулося 11 жовтня 2026 року . До наказу начальника Донецької ОВА потрапили 130 адрес у Краматорську, із яких 84 були абсолютно новими й ще три стосувалися вулиць, де дітей вивозили з окремих будинків. Розгорнути список можна, натиснувши на кнопку.
Адреси третьої хвилі евакуації (11.10.2026)
бульвар Машинобудівників;
вулиця Авіаційна;
вулиця Аероклубна;
вулиця Академічна;
вулиця Ангарська;
вулиця Архипа Куїнджі;
вулиця Бахмутська;
вулиця Благодатна;
вулиця Богдана Хмельницького;
вулиця Богородична;
вулиця Бородянська;
вулиця Бурштинова;
вулиця В’ячеслава Чорновола;
вулиця Валентина Шеймана;
вулиця Валерія Лобановського;
вулиця Василя Стуса;
вулиця Великодня;
вулиця Володимира Сосюри;
вулиця Ганни Подольської;
вулиця Герданна;
вулиця Героїв Крут;
вулиця Героїв Небесної Сотні;
вулиця Героїв України;
вулиця Гідності;
вулиця Гоголівська;
вулиця Двинська;
вулиця Дмитра Коцюбайла “Да Вінчі”;
вулиця Дніпровська;
вулиця Донецька;
вулиця Дружби;
вулиця Духовна;
вулиця Івана Сили;
вулиця Індустріальна;
вулиця Катеринича;
вулиця Кирилкіна;
вулиця Княгині Ольги;
вулиця Кремінна;
вулиця Леоніда Каденюка;
вулиця Лікарська;
вулиця Любомира Гузара;
вулиця Марії Заньковецької;
вулиця Марії Приймаченко;
вулиця Мартенівська;
вулиця Металургійна;
вулиця Механічна;
вулиця Миколи Білоброва;
вулиця Миколи Леонтовича;
вулиця Мічуріна;
вулиця Об’їзна;
вулиця Олекси Тихого;
вулиця Ольги Кобилянської;
вулиця Остапа Вишні;
вулиця П’ятого липня;
вулиця Пантелеймона Куліша;
вулиця Паркова;
вулиця Перемоги;
вулиця Петра Сагайдачного;
вулиця Південна;
вулиця Піщаного;
вулиця Правди;
вулиця Прилуцька;
вулиця Проліскова;
вулиця Різдвяна;
вулиця Ромена Роллана;
вулиця Рум’янцева;
вулиця Свалявська;
вулиця Севастопольська;
вулиця Сервантеса;
вулиця Січових Стрільців;
вулиця Стратосферна;
вулиця Стрийська;
вулиця Східна;
вулиця Таврійська;
вулиця Тараса Бульби;
вулиця Транспортна;
вулиця Ферганська;
вулиця Центральна;
вулиця Червоної калини;
вулиця Шекспіра;
вулиця Ювілейна;
вулиця Ярослава Мудрого;
провулок Інтернату
провулок Науковий;
провулок Слюсарний;
провулок Український;
проспект Миру; проспект Незалежності.
Раніше ми розповідали, що більш як 380 дітей залишаються у зоні обовʼязкової евакуації на Донеччині . Серед них найбільше — 297 неповнолітніх — мають вивезти з Краматорської громади. Така цифра тут через те, що процес лише розпочали.