 Обовʼязкова евакуація дітей із Краматорська: список адрес і вигляд на мапі міста
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Загалом майже 240 вулиць: звідки вже евакуюють дітей у Краматорську в жовтні 2026 року (інтерактивна мапа)

Марія Санатарчук
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На жовтень 2026 року в Краматорську вже оголосили обовʼязкову евакуацію сімей із дітьми й двічі розширювали її зону. Публікуємо список адрес у місті, за якими неповнолітніх мають право вивезти примусово, й показуємо, як поступово змінювалася зона евакуації, на мапі.

 

У цьому матеріалі журналісти Вільного Радіо враховували лише адреси, які безпосередньо належать до території Краматорська. Зокрема, ми не наводили в списку першої хвилі евакуації з міста й не позначили на мапі вулицю Карпатську, яка знаходиться в селі Семенівка, адже воно є окремим населеним пунктом громади. Також ми не дублювали в наступних списках адреси, які вже повторювалися в попередніх, — позначали виключно нові. Перелік адрес у матеріалі й на мапі актуальний на 14 жовтня 2026 року

Вперше обовʼязкову евакуацію дітей у Краматорську оголосили на початку літа 2026 року

Перша хвиля обовʼязкової евакуації сімей із дітьми з міста почалася 9 червня 2026 року. Тоді Координаційний штаб із проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення погодив відповідний наказ голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Спершу дітей вирішили вивозити з 50 вулиць Краматорська. Переглянути їхній список можна, натиснувши на кнопку нижче:

Перелік адрес першої хвилі евакуації (09.06.2026)
  1. вулиця 8 Березня;
  2. вулиця Азовська;
  3. вулиця Анатолія Солов’яненка;
  4. вулиця Астрономічна;
  5. вулиця Василя Краматорського;
  6. вулиця Весела;
  7. вулиця Ветеринарна;
  8. вулиця Волошкова;
  9. вулиця Галицька;
  10. вулиця Гарматна;
  11. вулиця Горлача;
  12. вулиця Дивовижна;
  13. вулиця Дібровна;
  14. вулиця Дмитра Афанасьєва;
  15. вулиця Економічна;
  16. вулиця Зелена;
  17. вулиця Івана Гонти;
  18. вулиця Івана Нечуй-Левицького;
  19. вулиця Іванівський хутір;
  20. вулиця Ірпінська;
  21. вулиця Квітнева;
  22. вулиця Київська;
  23. вулиця Корольова;
  24. вулиця Костянтина Шкуріна;
  25. вулиця Леся Курбаса;
  26. вулиця Люботинська;
  27. вулиця Маріупольська;
  28. вулиця Марусі Чурай;
  29. вулиця Микити Ржавського;
  30. вулиця Миру;
  31. вулиця Михайла Петренка;
  32. вулиця Могилянська;
  33. вулиця Нагірна;
  34. вулиця Ніжинська;
  35. вулиця Нова Зоря;
  36. вулиця Озерна;
  37. вулиця Олега Ольжича;
  38. вулиця Олени Теліги;
  39. вулиця Полтавська;
  40. вулиця Прогресивна;
  41. вулиця Сашка Добровольського;
  42. вулиця Сватівська;
  43. вулиця Світанкова;
  44. вулиця Слобожанська;
  45. вулиця Соняшникова;
  46. вулиця Фастівська;
  47. вулиця Флотська;
  48. вулиця Харківська;
  49. вулиця Шота Руставелі;
  50. вулиця Юліуса Фучика.

У серпні 2026-го евакуювати дітей почали ще зі 103 вулиць прифронтового міста

Уперше про розширення вже встановленої зони обовʼязкової евакуації сімей із дітьми з Краматорська оголосили 5 серпня 2026 року. Розпочати цей етап вирішили вже наступного дня. Загалом вивезти малечу мали зі 103 вулиць. Їхній перелік доступний за кнопкою нижче:

Список адрес другої хвилі евакуації (05.08.2026)
  1. бульвар Краматорський;
  2. вулиця 9 Січня;
  3. вулиця 9 Травня;
  4. вулиця Аеродромна;
  5. вулиця Аліни Остафійчук;
  6. вулиця Алли Горської;
  7. вулиця Альпійська;
  8. вулиця Антіна Головатого;
  9. вулиця Бердянська;
  10. вулиця Біленьківська;
  11. вулиця Білоцерківська;
  12. вулиця Борова;
  13. вулиця Велесова;
  14. вулиця Вереснева;
  15. вулиця Вернадського;
  16. вулиця Вишгородська;
  17. вулиця Воїнів-визволителів;
  18. вулиця Гайдамацька;
  19. вулиця Горіхова;
  20. вулиця Дачна;
  21. вулиця Депутатська;
  22. вулиця Дике Поле;
  23. вулиця Дністровська;
  24. вулиця Добра;
  25. вулиця Дружби — будинок № 70;
  26. вулиця Житомирська;
  27. вулиця Запорізька;
  28. вулиця Запорізької Січі;
  29. вулиця Івана Пархоменка;
  30. вулиця Івана Пулюя;
  31. вулиця Івана Сірка;
  32. вулиця Івана Сулими;
  33. вулиця Канівська;
  34. вулиця Карнаухова;
  35. вулиця Керченська;
  36. вулиця Кишинівська;
  37. вулиця Коперника;
  38. вулиця Коротка;
  39. вулиця Красногорська 
  40. вулиця Кременчуцька;
  41. вулиця Кришталева;
  42. вулиця Кубанської України;
  43. вулиця Леоніда Бикова;
  44. вулиця Леоніда Кравчука;
  45. вулиця Максима Залізняка;
  46. вулиця Марії Башкірцевої;
  47. вулиця Марка Вовчка;
  48. вулиця Мелітопольська;
  49. вулиця Механізаторська;
  50. вулиця Миргородська;
  51. вулиця Михайла Силаєва;
  52. вулиця Морської піхоти;
  53. вулиця Наталки Полтавки;
  54. вулиця Нестерова;
  55. вулиця Новоукраїнська;
  56. вулиця Олександра Птиці;
  57. вулиця Олександрійська;
  58. вулиця Олекси Довбуша;
  59. вулиця Олексія Ситенка;
  60. вулиця Олени Пчілки;
  61. вулиця Отаманська;
  62. вулиця Павла Мозгового;
  63. вулиця Павла Чубинського;
  64. вулиця Панаса Мирного;
  65. вулиця Паркова — будинки № 54; 56; 58; 60; 93; 95; 99; 101; 103; 105; 107;
  66. вулиця Партизанська;
  67. вулиця Патріотична;
  68. вулиця Петриківська;
  69. вулиця Промениста;
  70. вулиця Просвіти;
  71. вулиця Руслани Писанки;
  72. вулиця Серпнева;
  73. вулиця Сєдова;
  74. вулиця Симона Петлюри;
  75. вулиця Скадовська;
  76. вулиця Скіфська;
  77. вулиця Словацька;
  78. вулиця Соколина;
  79. вулиця Сонячна;
  80. вулиця Софіївська;
  81. вулиця Танкістів;
  82. вулиця Тбіліська;
  83. вулиця Устима Кармелюка;
  84. вулиця Федора Руденка;
  85. вулиця Фіолетова;
  86. вулиця Фруктова;
  87. вулиця Хвойна;
  88. вулиця Хортицька;
  89. вулиця Часов’ярська;
  90. вулиця Черкаська;
  91. вулиця Чернігівська;
  92. вулиця Чорнобаївська;
  93. вулиця Чорноморська;
  94. вулиця Чумацька;
  95. вулиця Шахтарська;
  96. вулиця Якова Підопригори;
  97. провулок Водний;
  98. провулок Дубовика;
  99. провулок Лиманський;
  100. провулок Машинобудівний;
  101. провулок Поліський;
  102. провулок Торський;
  103. проспект Незалежності — будинки № 54; 56; 58; 61; 65; 67.

Вивозити дітей почали із центральних вулиць міста: як вдруге змінилася зона обовʼязкової евакуації

Чергове розширення зони, із якої мають обовʼязково вивозити сімʼї із дітьми, відбулося 11 жовтня 2026 року. До наказу начальника Донецької ОВА потрапили 130 адрес у Краматорську, із яких 84 були абсолютно новими й ще три стосувалися вулиць, де дітей вивозили з окремих будинків. Розгорнути список можна, натиснувши на кнопку.

Адреси третьої хвилі евакуації (11.10.2026)
  1. бульвар Машинобудівників;
  2. вулиця Авіаційна;
  3. вулиця Аероклубна;
  4. вулиця Академічна;
  5. вулиця Ангарська;
  6. вулиця Архипа Куїнджі;
  7. вулиця Бахмутська;
  8. вулиця Благодатна;
  9. вулиця Богдана Хмельницького;
  10. вулиця Богородична;
  11. вулиця Бородянська;
  12. вулиця Бурштинова;
  13. вулиця В’ячеслава Чорновола;
  14. вулиця Валентина Шеймана;
  15. вулиця Валерія Лобановського;
  16. вулиця Василя Стуса;
  17. вулиця Великодня;
  18. вулиця Володимира Сосюри;
  19. вулиця Ганни Подольської;
  20. вулиця Герданна;
  21. вулиця Героїв Крут;
  22. вулиця Героїв Небесної Сотні;
  23. вулиця Героїв України;
  24. вулиця Гідності;
  25. вулиця Гоголівська;
  26. вулиця Двинська;
  27. вулиця Дмитра Коцюбайла “Да Вінчі”;
  28. вулиця Дніпровська;
  29. вулиця Донецька;
  30. вулиця Дружби;
  31. вулиця Духовна;
  32. вулиця Івана Сили;
  33. вулиця Індустріальна;
  34. вулиця Катеринича;
  35. вулиця Кирилкіна;
  36. вулиця Княгині Ольги;
  37. вулиця Кремінна;
  38. вулиця Леоніда Каденюка;
  39. вулиця Лікарська;
  40. вулиця Любомира Гузара;
  41. вулиця Марії Заньковецької;
  42. вулиця Марії Приймаченко;
  43. вулиця Мартенівська;
  44. вулиця Металургійна;
  45. вулиця Механічна;
  46. вулиця Миколи Білоброва;
  47. вулиця Миколи Леонтовича;
  48. вулиця Мічуріна;
  49. вулиця Об’їзна;
  50. вулиця Олекси Тихого;
  51. вулиця Ольги Кобилянської;
  52. вулиця Остапа Вишні;
  53. вулиця П’ятого липня;
  54. вулиця Пантелеймона Куліша;
  55. вулиця Паркова;
  56. вулиця Перемоги;
  57. вулиця Петра Сагайдачного;
  58. вулиця Південна;
  59. вулиця Піщаного;
  60. вулиця Правди;
  61. вулиця Прилуцька;
  62. вулиця Проліскова;
  63. вулиця Різдвяна;
  64. вулиця Ромена Роллана;
  65. вулиця Рум’янцева;
  66. вулиця Свалявська;
  67. вулиця Севастопольська;
  68. вулиця Сервантеса;
  69. вулиця Січових Стрільців;
  70. вулиця Стратосферна;
  71. вулиця Стрийська;
  72. вулиця Східна;
  73. вулиця Таврійська;
  74. вулиця Тараса Бульби;
  75. вулиця Транспортна;
  76. вулиця Ферганська;
  77. вулиця Центральна;
  78. вулиця Червоної калини;
  79. вулиця Шекспіра;
  80. вулиця Ювілейна;
  81. вулиця Ярослава Мудрого;
  82. провулок Інтернату
  83. провулок Науковий;
  84. провулок Слюсарний;
  85. провулок Український;
  86. проспект Миру;
  87. проспект Незалежності.

Раніше ми розповідали, що більш як 380 дітей залишаються у зоні обовʼязкової евакуації на Донеччині. Серед них найбільше — 297 неповнолітніх — мають вивезти з Краматорської громади. Така цифра тут через те, що процес лише розпочали.

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