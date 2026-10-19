Донеччина отримала технічну допомогу для обʼєктів критичної інфраструктури від Німеччини

Передана Донеччині допомога від Німеччини. Фото: Донецька ОВА

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Федеральне агентство з технічної допомоги Німеччини передало Донецькій області обладнання для обʼєктів критичної інфраструктури. Контейнери з устаткуванням вже доставили до регіону. Що там — читайте далі.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, область вже отримала два контейнери з обладнанням від Федерального агенства технічної допомоги Німеччини. Серед переданого устаткування — більш як 10 генераторів різної потужності, інструменти й кабелі, резервуари, каністри, причіп зі світловою щоглою та мобільні заправні станції.

Усе це, каже посадовець, необхідне Донеччині для стабільної роботи служб і обʼєктів критичної інфраструктури. Зокрема, резервне живлення та мобільне обладнання дозволять швидше реагувати на аварії й відновлювати роботу систем, від яких залежить життя громад.

“Дякую Федеральному агентству з технічної допомоги Німеччини та Ukraine Aid International за послідовну підтримку Донеччини. Цінуємо партнерів, які добре розуміють наші реальні потреби й допомагають конкретними речами, необхідними тут і зараз”, — написав Філашкін.

Нагадаємо, на підконтрольній частині Донецькій області станом на кінець вересня до холодів підготували 1 532 об’єкти ЖКГ: це 91% від запланованого у громадах, де безпекова ситуація дозволяє проводити підготовку до холодів. Водночас у ДонОВА ще не розкрили, де саме у регіоні буде централізоване опалення.