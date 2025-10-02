Український військовий запускає FPV-дрон. Ілюстративне фото: Getty Images

Донецький прикордонний загін планує закупити понад три сотні безпілотників, а витратити на них планують близько 55 мільйонів гривень.

Найменша сума закупівлі — 2,19 млн. гривень. На ці гроші планують придбати 10 безпілотників DJI Matrice 30T. Тобто вартість одного дрона є трохи меншою за 210 тисяч гривень.

За характеристиками такої моделі від виробників — це розвідувальний апарат, який може літати до 40 хвилин і набирати швидкість понад 80 км/год. Він обладнаний одразу кількома камерами: ширококутною, зум-камерою, лазерним далекоміром і тепловізором. Завдяки цьому дрон може працювати і вдень, і вночі, бачити крізь дим і виявляти техніку чи людей навіть у темряві.

Також планують придбати 40 квадрокоптерів Autel EVO Max 4N. Вони є найдорожчими із оприлюднених даних закупівель. Один такий дрон коштує близько 275 тисяч гривень, а загалом на них готові витратити трохи більше 11 млн грн.

Autel EVO Max 4N створений спеціально для нічних операцій. Він має “starlight”-камеру, яка дозволяє бачити в темряві майже як удень. Крім того, апарат обладнаний системою уникнення перешкод у кількох напрямках, може долати швидкість понад 20 м/с і витримує сильний вітер. Це зручний дрон для нічної розвідки та коригування вогню.

До 13,76 млн грн витратять на 80 квадрокоптерів Autel EVO Max 4T. Один коштуватиме близько 172 тисяч гривень.

Що це за дрон?

Autel EVO Max 4T обладнаний одразу кількома камерами: ширококутною, зум-камерою та тепловізором. Його “фішка” — потужний 10-кратний оптичний зум (до 160× у гібридному режимі), що дозволяє розгледіти деталі на великій відстані. Тепловізор дає змогу відстежувати ворога навіть через дим чи вночі. Завдяки лазерному далекоміру дрон може точно визначати відстань до об’єктів.

Також у відомстві планують купити по 90 DJI Matrice 4E та DJI Matrice 4T.

Не більше 12.42 млн.грн витратять для закупівлі розвідувальних Matrice 4E. Один обійдеться в приблизно 138 тисяч гривень. Це багатофункціональний коптер для спостереження та картографування. Він має камери з високою роздільною здатністю (фото понад 8 тис. пікселів по горизонталі) і підтримує зйомку у форматі RAW. Дрон може працювати при слабкому освітленні, тому корисний для завдань у сутінках чи вночі.

Трохи дорожче бюджету обійдеться така ж кількість квадрокоптерів DJI Matrice 4T. На їхню закупівлю витратять до 15,48 млн грн. Вартість кожного близько 172 тисячі гривень.

Що відомо про ці дрони?

Matrice 4T — “старший брат” моделі 4E. Головна відмінність — наявність тепловізора. Це дозволяє вести спостереження навіть у повній темряві, відстежувати теплові сліди техніки чи людей. Крім тепловізора, дрон має широкий набір камер для відео в 4K, оптичний і цифровий зум та можливість працювати в складних умовах.

Для військової частини 9937 закуплять 310 дронів різних моделей на понад 54 млн грн. Це — і “нічні очі” (Autel 4N), і тепловізійні “розвідники” (Matrice 30T, 4T, Autel 4T), і багатофункціональні розвідувальні платформи (Matrice 4E).

Наразі військові шукають постачальників. Доставити дрони мають до 1 грудня 2025 року.

