ЄС виділить 2 мільярди євро на дрони для України: що відомо

Дрони. Ілюстративне фото: GettyImages

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Європейський Союз витратить 2 мільярди євро на постачання дронів Україні. Там назвали країну “першою лінією оборони Європи”.

Про це президентка Європейської комісії Урсула Фон дер Ляєн заявила перед засіданням Колегії єврокомісарів із питань оборони, пише “Суспільне. Новини”.

“Ми домовилися з Україною, що виділимо загалом 2 мільярди євро на дрони. Це дозволить Україні розширити масштаби та використовувати весь свій потенціал. І, звичайно, це також дозволить Європейському Союзу скористатися цією технологією”, — сказала фон дер Ляєн.

Вона наголосила на важливості посилення військової допомоги та впровадження проєкту “Східний фланг”, який включатиме створення “стіни дронів” для захисту європейських кордонів.

Посадовиця також нагадала, що за останні 1 000 днів Росія захопила лише 1% окупованої території України, попри “значні втрати” на своєму боці.

Нагадаємо, спецпосланець США Кіт Келлог заявив, що президент Дональд Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по Росії.

Тим часом лідер Росії Володимир Путін підписав закон про відмову виконання Європейської конвенції щодо запобігання тортурам і нелюдському поводженню. Країна-агресорка ратифікувала її у 1996 році, коли стала членом Ради.