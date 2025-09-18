Підприємців із Донеччини запросили на діалог, ілюстративне фото: Вільне радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Територію ліцею Донецького державного університету внутрішніх справ відремонтують. Уже взялися за розробку кошторису. Угоду уклали із виконавцем напряму.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із платформи публічних закупівель Prozorro.

Йдеться про ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання. Він працює в Кривому Розі. Тут планують провести поточний ремонт з благоустрою території. Зараз готують кошторис на роботи.

Закупівлю провели без використання електронної системи. Тобто підряднику доручили виконати роботи напряму.

Вартість контракту склала 96,9 тисячі гривень. Його підписали з дніпровською компанією Товариство з обмеженою відповідальністю “КВ Проект”.

За даними аналітичної системи “YouControl”, фірма працює понад 12 років і зареєстрована в Дніпрі.

Основні види діяльності компанії — сфера архітектури. Серед додаткових — робота у сфері дизайну, інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Так, компанія у 2021 році на державних закупівлях заробила понад два мільйони гривень. У 2022 році прибуток фірма не декларувала, а 2023-му дохід від держзакупівель склав понад 4,2 млн грн.

Минулого року компанія заробила загалом 7,5 млн грн, з них понад половину (4,7 млн грн. — ред.) на держзакупівлях. Цьогоріч дохід від держзакупівель на вересень склав майже 7,9 млн грн.

Варто зазначити, що із всіх зазначених років, дохід, окрім тендерів, фірма отримувала тільки у 2024 році.

За умовами договору, підрядник має розробити проєктно-кошторисну документацію та отримати експертний висновок: які саме роботи потрібні, скільки вони коштуватимуть і як їх правильно виконати. Уже після цього університет зможе оголошувати окремий тендер на виконання ремонтних робіт.

Підготувати проєкт мають до 31 жовтня. Закупівля фінансується з державного бюджету України.

Раніше ми писали про те, що Покровська лікарня ремонтуватиме орендоване приміщення в Кривому Розі.