Допомога для переселенців з Дружківської громади: де отримати у 2026

Жителі Дружківської громади, які евакуювались в безпечніші регіони, можуть отримати допомогу у Центрах підтримки ВПО Краматорського району. Також готують до відкриття хаб для переселенців з Дружківської та Новодонецької громад у Кропивницькому.

Про підтримку переселенців повідомили у Дружківській МВА у відповідь на запит Вільного Радіо.

Зараз допомогу переселенці з Дружківської громади можуть отримати у Центрах підтримки ВПО Краматорського району у Дніпрі та Полтаві. Евакуйованим мешканцям старостинських округів Дружківської громади гуманітарну допомогу надсилають поштою.

“З метою підтримки ВПО укладено низку меморандумів про співпрацю, в межах яких досягнуто домовленостей з територіальними громадами інших міст України, куди перемістилися дружківчани, щодо надання гуманітарної допомоги, соціальної підтримки та сприяння у вирішенні першочергових потреб громадян”, — зазначили у відповіді на запит.

Також Дружківська громада планує відкрити хаб спільно з Новодонецькою. Він працюватиме за адресою: Кропивницький, вул. Дворцова, 64/53.

За даними Мінсоцполітики, станом на жовтень 2025 року, в Україні зареєстровані 24 165 переселенців з Дружківської громади.

Нагадаємо, влада Дружківки збирає інформацію про кількість ВПО на Кіровоградщині для організації підтримки. Подати дані можна, заповнивши форму.