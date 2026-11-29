Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Званівська громада попередньо порахувала, що на 2027 рік їй потрібно майже 35 мільйонів гривень. Найбільше грошей планують витратити на освіту та роботу місцевої влади. Однак це поки що лише попередні розрахунки, а не затверджений бюджет. Розповідаємо, на що саме громада хоче спрямувати кошти, яку допомогу передбачила для жителів і як змінювалися її витрати за останні роки.

Журналісти Вільного Радіо проаналізували бюджетні запити громади на 2027–2029 роки та розпорядження про зміни до бюджету на 2026 рік, які Званівська сільська військова адміністрація надіслала у відповідь на запит редакції.

Скільки видатків закладає Званівська громада на найближчі три роки і як на це вплинула окупація

У бюджетних запитах Званівської сільської ради, військової адміністрації та фінансового відділу на 2027 рік передбачили майже 35 мільйонів гривень видатків. На 2028 рік планують понад 37 мільйонів, а на 2029-й — понад 39 мільйонів гривень.

Для порівняння, бюджет громади на 2026 рік передбачає 31,9 мільйона гривень доходів і 35,9 мільйона видатків. Різницю між цими сумами покривають із коштів, які залишаються в бюджеті на початку року.

Зазначимо, у 2025 році лише на заходи з оборони та захисту території громада витратила 35,8 мільйона гривень, тобто більше за всі орієнтовні видатки на 2027 рік.

Званівська громада розташована в Бахмутському районі Донеччини, її територія тимчасово окупована. Саме з цим у громаді пов’язують зміну обсягів фінансування.

“Динаміка фінансування за основними напрямами пов’язана зі скороченням джерел доходів та міжбюджетних трансфертів, оскільки територія громади є тимчасово окупованою, що обмежує фінансову спроможність громади та розширення видатків на територіальний, соціальний та культурно-освітній розвиток”, — йдеться в тексті бюджетного запиту.

Для довідки: Бюджетний запит — це пропозиція розпорядників коштів до проєкту бюджету. Він не означає, що гроші вже виділили або що всі суми залишаться незмінними. Бюджет Званівської громади на 2027 рік ще мають затвердити. Доходи — це гроші, які надходять до бюджету громади, зокрема податки та державні субвенції. Видатки — кошти, які громада планує витратити на роботу установ, соціальну підтримку, освіту, оборону та інші потреби.

Майже 90% видатків громада планує спрямувати на роботу сільради, військової адміністрації, фінвідділу та шкіл

Найбільшу частину запланованих на 2027 рік видатків Званівська громада хоче спрямувати на роботу місцевих установ і закладів освіти. На утримання сільської ради, військової адміністрації й фінансового відділу передбачили понад 14 мільйонів гривень, ще 16,3 мільйона — на школи. Разом це майже 90% усіх запланованих витрат громади на рік.

Найбільше серед трьох органів управління має отримати сільська рада — 9,1 мільйона гривень. Із цієї суми 7,3 мільйона планують витратити на зарплати працівників, ще 1,6 мільйона — на нарахування на них, тобто податки та внески, які громада має сплатити державі. На роботу військової адміністрації заклали 4,2 мільйона гривень, а фінансового відділу — майже 1,4 мільйона.

За бюджетними документами, штат сільської ради зріс із 15 одиниць у 2025 році до 23 у 2026-му. Таку саму чисельність планують зберегти й упродовж 2027–2029 років. У військовій адміністрації передбачили шість штатних одиниць, а у фінансовому відділі — дві.

Кошти, заплановані на освіту, мають піти на зарплати працівників місцевих шкіл і нарахування на них.

Освітня мережа Званівської громади охоплює дві школи I-II ступенів та одну школу I-III ступенів. За бюджетними документами, в них навчаються 258 дітей, а працюють 33 людини, з яких 28 — педагоги.

Окремо на потреби шкіл заклали ще 131 тисячу гривень. Із них 55 тисяч планують витратити на матеріали й обладнання. Крім того, понад 101 тисячу гривень передбачили на одноразові грошові винагороди учням і вчителям.

Виплати військовим, житло для переселенців і п’ять путівок для дітей — яку допомогу передбачили для жителів

У 2027 році на матеріальну допомогу жителям Званівської громади планують спрямувати понад 1,5 мільйона гривень. Це більше, ніж передбачали на попередні роки: у 2025-му на такі виплати витратили 885 тисяч гривень, а на 2026-й заклали майже 1,4 мільйона.

Найбільшу суму — 500 тисяч гривень — хочуть спрямувати на допомогу захисникам і захисницям. Ще 250 тисяч гривень передбачили для сімей зниклих безвісти, 193 тисячі — для мобілізованих жителів громади, а 150 тисяч — для людей у складних життєвих обставинах.

Частину коштів планують використати на підтримку родин військових. На щомісячні виплати дітям загиблих, полонених і зниклих безвісти захисників та захисниць заклали 72 тисячі гривень.

У планах на 2027 рік є й нові види матеріальної допомоги. Зокрема, по 50 тисяч гривень хочуть виплачувати військовим, звільненим з полону, та цивільним, які зазнали поранень під час виконання завдань військових адміністрацій. Ще 10 тисяч гривень передбачили на допомогу на поховання.

Підтримку цивільних, звільнених з полону, планують запровадити з 2028 року. На такі виплати у 2028-му та 2029-му роках заклали по 150 тисяч гривень.

Окремим рядком у бюджетних запитах на 2027 рік передбачили 50 тисяч гривень для тяжкопоранених військових. Для порівняння, у 2026 році на таку допомогу спершу планували витратити 100 тисяч гривень, але станом на жовтень уже виділили на 50 тисяч більше.

Окрім матеріальної допомоги, у громаді передбачили кошти на соціальні гарантії ветеранам війни та праці. У 2027 році на це планують спрямувати 260 тисяч гривень. За бюджетними запитами, виплати мають отримати 19 людей.

Окремий напрям підтримки стосується дітей. У 2027 році громада планує придбати п’ять путівок до оздоровчих закладів. На це передбачають 172 тисячі гривень, тобто орієнтовно по 34,5 тисячі за одну путівку.

Це менше, ніж закладали роком раніше. У 2026 році на дитяче оздоровлення виділили 421 тисячу гривень — цих коштів мало вистачити на 17 путівок. У 2025-му громада придбала п’ять путівок і витратила на них 128 тисяч гривень.

Ще один напрям бюджетної підтримки — забезпечення житлом переселенців. У жовтні 2026 року громада внесла зміни до бюджетних програм і передбачила 50 тисяч гривень на співфінансування одного житлового об’єкта для тимчасового проживання ВПО.

Кошти планують виділити в межах експериментального проєкту із забезпечення переселенців житлом у сільській місцевості, затвердженого Кабміном.

На продовження цього напряму у бюджетних запитах на 2027 рік уже заклали 250 тисяч гривень. Їх також планують використати на співфінансування житла для переселенців.

Витрати на медицину й культуру скоротили: лікар звільнився, а будинок культури призупинив роботу

У 2026 році Званівська громада скоротила фінансування первинної медичної допомоги. Якщо у 2025 році на підтримку медичного закладу спрямували 266 тисяч гривень, то на 2026-й передбачили 103 тисячі, що майже у 2,6 раза менше. На 2027 рік планують закласти приблизно стільки ж — 102 тисячі гривень.

У бюджетному запиті скорочення пояснюють так:

“Динаміка вказує на суттєве звуження обсягів фінансування програми починаючи з 2026 року, що відбулося на тлі звільнення лікаря”.

Зміни відобразилися й на кількості людей, охоплених первинною медичною допомогою. У 2025 році в документах зазначали 2 914 жителів, а у 2026-му — 2 230. Тобто за рік цей показник зменшився на 684 людини.

Схожа тенденція простежується і в культурі. У 2025 році на роботу сільського будинку культури Званівська громада витратила 125 тисяч гривень. Тоді в закладі провели 19 заходів.

У 2026 році на його утримання передбачили вже 15,8 тисячі гривень, а культурних заходів не проводили. На 2027 рік фінансування будинку культури не планують.

“Сільський будинок культури тимчасово призупинив свою основну діяльність”, — пояснили у бюджетному запиті.

Чому витрати на оборону планують скоротити майже у 36 разів

У 2026 році на оборону та захист території громада передбачила 2,7 мільйона гривень, а на 2027-й планують спрямувати 1 мільйон.

“Аналіз динаміки результативних показників за бюджетною програмою за 2025–2027 роки свідчить про зміну стратегії: від масштабного формування матеріального резерву до підтримки поточної готовності та проведення локальних профілактичних заходів”, — пояснюють у документі.

Для порівняння, у 2025 році на оборонні потреби спрямували 35,8 мільйона гривень. Понад половину цієї суми — 18,7 мільйона гривень — витратили на бар’єрний рубіж типу “Єгоза” та малопомітні перешкоди. Ще майже 10 мільйонів гривень спрямували на придбання повнопривідного маніпулятора, 3,9 мільйона — на броньований службовий автомобіль, а понад мільйон гривень — на засоби радіоелектронної боротьби.

Також громада придбала пилорами для фортифікаційних робіт і сформувала матеріальний резерв.

Тобто порівняно з 2025 роком фінансування оборонного напряму хочуть скоротити майже у 36 разів.

Скільки заклали на цифрові проєкти та заходи для молоді

На програму інформатизації у 2027 році громада вперше заклала 293 тисячі гривень. У 2025–2026 роках фінансування за цим напрямом не передбачали.

Із запланованої суми 150 тисяч гривень хочуть витратити на технічну підтримку, 80 тисяч — на придбання техніки, програмного забезпечення та ліцензій. Ще 63 тисячі гривень планують спрямувати на послуги з інформатизації та захисту даних.

За бюджетним запитом, за ці кошти громада планує реалізувати 12 цифрових проєктів.

Також у 2027 році вперше передбачили 5 тисяч гривень на молодіжні заходи. Втім, на що саме підуть ці кошти, в бюджетних запитах не уточнюють.

Раніше ми розповідали, що Селидівська громада встигла зробити для своїх переселенців від початку 2026 року.