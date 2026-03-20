20 березня жителі Дружківки залишилися без електропостачання через бойові дії. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Вдруге за добу місто залишається без електропостачання. На цей раз причина в бойових діях і орієнтовного часу відновлення наразі немає.

Про знеструмлення повідомили в Дружківській міській військовій адміністрації.

Уперше про відсутність світла в місті повідомили зранку 20 березня. Тоді електропостачання вимкнули через ремонтні роботи. Відновити його мали орієнтовно до 17:00. Загалом так і сталося — о 17:24 на офіційному каналі Дружківської МВА повідомили, що електропостачання відновили.

Утім, уже за дві години жителі Дружківки знову залишилися без електроенергії. На цей раз причиною стали бойові дії. Орієнтовний час усунення аварійної ситуації наразі невідомий.

Раніше ми розповідали, що кількість загиблих внаслідок російського удару по евакуаційному автомобілю місії “Проліска” 20 березня зросла до двох. Тяжко поранена жінка, яку доправили до лікарні в Дружківці, не вижила.