Дружківський ЦНАП у Краматорську не працюватиме до 3 серпня: що відомо

ЦНАП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Місцева влада Дружківської громади попередила, що пауза в роботі Центру надання адміністративних послуг м. Дружківки в Краматорську продовжиться до 3 серпня.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

ЦНАП тимчасово не працюватиме у зв’язку з технічними причинами, про відновлення його роботи у Дружківській міській ВА пообіцяли повідомити додатково.

Зазначимо, Центр надання адміністративних послуг м. Дружківка у Краматорську не вперше за місяць має паузи в роботі. Він не працював 13-14 липня, 15-17, та з 20 по 24 липня. Ці призупинення також пояснювали технічними обставинами.

У Дружківській міській ВА поділились контактами ЦНАПу, за якими можна отримати додаткову інформацію в дистанційному форматі:

Нагадаємо, три соціальні установи Покровської громади об’єднали в одну структуру, аби мешканці могли отримувати допомогу за принципом “єдиного вікна”. Реорганізацію провели, аби підвищити доступність та якість соціального захисту населення. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про нову установу та як до неї звернутися.