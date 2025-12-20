Дві краматорські багатоповерхівки на вулиці Анатолія Солов’яненка визнали знищеними: як отримати компенсацію

Багатоповерхівка у Краматорську, яка постраждала внаслідок удару російської армії. Фото: Краматорська міська рада

У Краматорську визнали непридатними для проживання дві житлові багатоповерхівки на вулиці Анатолія Солов’яненка. Споруди зазнали таких пошкоджень унаслідок удару дронів окупантів на початку грудня 2025 року. Тепер місцеві жителі можуть розраховувати на понад 26 тисяч гривень компенсації за кожен квадратний метр зруйнованого житла. Розповідаємо, про які адреси йдеться та як подати заяву на компенсацію.

Про можливість отримати компенсацію повідомляє Краматорська міська рада.

1 грудня 2025 року Краматорськ зазнав удару вісьмома дронами “Герань-2”, відомими як “Шахед”. Унаслідок атаки четверо місцевих жителів дістали поранення. Руйнувань зазнали п’ять багатоквартирних будинків, сім осель і сім легкових автомобілів.

Члени комісії дослідили наслідки вибухів та визнали будинки № 10 і № 12 на вулиці Анатолія Солов’яненка непридатними для проживання.

Жителі цих багатоповерхівок мають право на отримання компенсації за програмою “єВідновлення”. Станом на 19 грудня сума компенсації у Краматорську становить 26 661 гривню за один квадратний метр зруйнованої квартири.

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники квартир або їхні законні представники можуть подати заяву через портал «Дія» або звернутися до місцевого ЦНАПу за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 8.

З питаннями щодо обстеження комісією пошкодженого житла можна звертатися з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за адресою: вулиця Ювілейна, будинок № 44, або за телефоном: (050) 425-09-99.

Нагадаємо, у Краматорську оголосили тендер на капітальний ремонт покрівлі будівлі фільтрувальної станції. Там мають відремонтувати дах після російських обстрілів та оновити його покриття. Очікувана вартість робіт — 2,73 мільйона гривень з ПДВ.