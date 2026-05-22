Дві сумки на книга: з Дружківки евакуювали 82-річного чоловіка

В прифронтової дружківки евакуювали 82-річного чоловіка. Зі свого будинку він взяв лише дві сумки та книгу.

Про евакуацію розповів волонтер Богдан Зуяков.

“Дружківка, евакуація дідуся 82 роки. Сподіваємось, в евакуації йому буде трохи легше, принаймні так не прилітатиме. Бо сусідній будиночок розбитий. Закриває [двері]. Дві сумки, книга обов’язково — все, що він бере”, — розповідає на відео Богдан Зуяков.

Дружківка перебуває під потсійними обстрілами росіян. 21 травня російські військові атакували місто з авіації та дроном, через що загинули четверо цивільних мешканців, ще п’ятеро — зазнали поранень.

З Дружківки триває евакуація. Вільне Радіо розповідало, як того ж дня поліцейські евакуювали родину з підлітком та ще чотирьох людей, які пішки вийшли з Костянтинівки. Серед них була жінка на колісному кріслі.