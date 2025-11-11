Обстріли Костянтинівки 11 листопада: є поранені

Наслідки російської атаки у Костянтинівці 11 листопада 2025 року. Фото: Сергій Горбунов

11 листопада війська країни-агресорки атакували прифронтову Костянтинівку зі ствольної артилерії та FPV-дронами. Внаслідок обстрілів поранень дістали двоє людей.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, росіяни атакували FPV-дроном цивільну автівку. Поранень дістав чоловік — він самостійно звернувся до лікарні.

Згодом окупанти знову атакували місто зі ствольної артилерії — поранили ще одного містянина. Загарбники били по житловому сектору.

Місцевих вкотре закликали виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації потрібно звертатися за номерами:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, станом на кінець жовтня 2025 року в Костянтинівці залишилось близько 5200 людей. Ще 74 мешканці проживають у селах прифронтової громади. Поранені їдуть по допомогу до сусідніх міст, а опалювальний сезон тут досі не розпочався.