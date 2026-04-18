У ніч на 18 квітня 2026 року російська армія вдарила по житлових будинках у Краматорську. Внаслідок вибухів двоє місцевих дістали поранення. Ще трьох людей заблокувало у квартирі, і рятувальники їх звільнили.
Про наслідки обстрілів повідомляє ДСНС Донеччини.
“Рятувальники надали домедичну допомогу пораненому чоловікові та передали його працівникам швидкої медичної допомоги”, — пишуть рятувальники.
Вибухи також пошкодили житлові будинки, але їхню кількість не уточнили.
Нагадаємо, 16 квітня 2026 року поліція зафіксувала 1400 російських атак по підконтрольній частині Донеччини, удари були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону. У фронтовому Добропіллі через влучання дрона поранень зазнала цивільна людина.