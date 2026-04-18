Наслідки обстрілу Краматорська у ніч на 18 квітня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

У ніч на 18 квітня 2026 року російська армія вдарила по житлових будинках у Краматорську. Внаслідок вибухів двоє місцевих дістали поранення. Ще трьох людей заблокувало у квартирі, і рятувальники їх звільнили.

Про наслідки обстрілів повідомляє ДСНС Донеччини.

“Рятувальники надали домедичну допомогу пораненому чоловікові та передали його працівникам швидкої медичної допомоги”, — пишуть рятувальники.

Вибухи також пошкодили житлові будинки, але їхню кількість не уточнили.

Наслідки обстрілу Краматорська у ніч на 18 квітня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

Наслідки обстрілу Краматорська у ніч на 18 квітня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

Нагадаємо, 16 квітня 2026 року поліція зафіксувала 1400 російських атак по підконтрольній частині Донеччини, удари були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону. У фронтовому Добропіллі через влучання дрона поранень зазнала цивільна людина.