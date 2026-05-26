Згідно з даними поліції, за добу російські військові завдали по підконтрольній українському уряду частині Донецької області 853 удари по лінії фронту та житловому сектору. Двоє цивільних загинули, ще 21 людина, зокрема 8-річний хлопчик, поранені. Найбільші руйнування — у Краматорській громаді.
Загалом за добу 25 травня на Донеччині під вогнем перебували десять населених пунктів, стверджують у поліцїі. Йдеться про міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Біленьке, Олексієво-Дружківка та Ясногірка, села Високопілля, Михайлівка та Очеретине.
На Ясногірку Краматорської громади росіяни скинули 250-кілограмову авіабомбу — двоє людей загинули, ще троє зазнали поранень. Пошкоджені сім приватних будинків та амбулаторія.
По Краматорську били 15 разів, дев’ять із них — керованими авіабомбами. У місті зазнали поранень 16 цивільних мешканців, зокрема 8-річний хлопчик. Пошкоджені 30 багатоквартирних та три приватні будинки, два заклади освіти, дві адмінбудівлі, відділення “Нової пошти”, нежитлове приміщення та ще більш як 20 автівок.
По одній людині зазнали поранень в Олексієво-Дружківці та Миколаївці, там пошкоджені три багатоквартирні будинки.
В інших населених пунктах обійшлося без поранених та загиблих, але є руйнування:
Загалом руйнувань за добу, як підрахували в поліції, зазнали 99 цивільних об’єктів, із них 47 — житлові будинки.
Вночі загарбники також били по Дружківці, Слов’янську, Біленькому та Очеретиному — пошкоджені приватні та цивільні будинки та цивільні авто. Інформації про поранених або загиблих серед цивільних до поліції не надходило.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що влучання також фіксували у Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади.
