Наслідки російської атаки на Краматорськ, 25 травня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

Згідно з даними поліції, за добу російські військові завдали по підконтрольній українському уряду частині Донецької області 853 удари по лінії фронту та житловому сектору. Двоє цивільних загинули, ще 21 людина, зокрема 8-річний хлопчик, поранені. Найбільші руйнування — у Краматорській громаді.

У Ясногірці загинули двоє людей

Загалом за добу 25 травня на Донеччині під вогнем перебували десять населених пунктів, стверджують у поліцїі. Йдеться про міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Біленьке, Олексієво-Дружківка та Ясногірка, села Високопілля, Михайлівка та Очеретине.

На Ясногірку Краматорської громади росіяни скинули 250-кілограмову авіабомбу — двоє людей загинули, ще троє зазнали поранень. Пошкоджені сім приватних будинків та амбулаторія.

По Краматорську били 15 разів, дев’ять із них — керованими авіабомбами. У місті зазнали поранень 16 цивільних мешканців, зокрема 8-річний хлопчик. Пошкоджені 30 багатоквартирних та три приватні будинки, два заклади освіти, дві адмінбудівлі, відділення “Нової пошти”, нежитлове приміщення та ще більш як 20 автівок.

По одній людині зазнали поранень в Олексієво-Дружківці та Миколаївці, там пошкоджені три багатоквартирні будинки.

В інших населених пунктах обійшлося без поранених та загиблих, але є руйнування:

у Дружківці через дронові атаки пошкоджені два багатоквартирних і один приватний будинок;

по Біленькому росіяни вдарили 250-кілограмовою авіабомбою — пошкоджені приватний будинок та об’єкт інфраструктури;

у Слов’янську постраждала цивільна інфраструктура;

в Очеретиному пошкоджений заклад освіти.

Загалом руйнувань за добу, як підрахували в поліції, зазнали 99 цивільних об’єктів, із них 47 — житлові будинки.

Вночі загарбники також били по Дружківці, Слов’янську, Біленькому та Очеретиному — пошкоджені приватні та цивільні будинки та цивільні авто. Інформації про поранених або загиблих серед цивільних до поліції не надходило.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що влучання також фіксували у Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади.

Атаки фіксували на всіх напрямках Донеччини

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку ЗСУ відбили 17 спроб загарбників просунутися в районах Новоселівки, Новомихайлівки, Діброви, Дробишевого, Ставків, Ямполя, Нововодяного та Озерного;

на Слов’янському напрямку п’ять спроб окупантів просунутися вперед зупинили в районах Кривої Луки, Закітного та Рай-Олександрівки;

на Краматорському напрямку відбили одну атаку в районі Міньківки;

на Костянтинівському напрямку російські військові здійснили 14 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки та в напрямку Миколайпілля;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 47 штурмових дій армійців країни-агресорки в районах Шахового, Вільного, Кутузівки, Родинського, Шевченка, Новоолександрівки, Білицького, Софіївки, Кучерового Яру, Затишку, Гришиного, Сергіївки, Удачного та Новопавлівки.

Нагадаємо, від початку 2026 року в Краматорську уклали договори на ремонт покрівель щонайменше 40 будинків, що постраждали від російських атак. Для робіт за мінімум чотирма адресами ще тривають закупівлі.