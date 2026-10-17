Якими були наслідки ударів росіян по Донеччині 16 жовтня 2026 року: двоє загиблих та 15 поранених (зведення, фото)

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 16 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

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16 жовтня 2026 року внаслідок російських ударів загинули двоє людей у Краматорську. Ще 15 цивільних дістали поранень: восьмеро — у Краматорську, семеро — у Слов’янську. У ніч проти 17 жовтня у Слов’янську загинула ще одна людина, а 11 людей дістали поранень. За добу російські удари зруйнували 33 цивільні об’єкти. Серед них — заклад освіти, комунальне підприємство та житлові будинки. Українські військові на Донеччині за добу відбили 62 російські атаки. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

16 жовтня 2026 року від російських ударів на Донеччині загинули двоє цивільних та ще 15 дістали поранень

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 16 жовтня внаслідок ударів російських військових загинули двоє людей у Краматорську. Ще 15 цивільних дістали поранень — вісім у Краматорську та сім у Слов’янську.

Поліцейські Донеччини уточнюють, що у Слов’янську серед травмованих є дівчина 2008 року народження.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 16 жовтня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 4 422 житель Донеччини, ще 10 803 дістали поранень.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 16 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

16 жовтня 2026-го від російських ударів постраждали 33 цивільних об’єктів на Донеччині

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 677 разів. Постраждали 6 населених пунктів: міста Краматорськ і Слов’янськ, селище Ясногірка, села Долина, Криниці та Староварварівка.

Протягом доби під обстріли потрапив 33 цивільних об’єктів, з них 13 — житлові будинки. Зокрема:

по Краматорську окупанти били з РСЗВ “Торнадо-С” та “Смерч”. Руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, заклад освіти, комунальне підприємство, три цивільних авто, мотоцикл та трактори;

у Слов’янську FPV-дрон росіян пошкодили приватний будинок і 2 цивільних авто;

шість приватних будинків пошкодили у Староварварівці ;

чотири керовані авіабомби “КАБ-250” та дрони атакували Ясногорівку . Руйнувань зазнали 4 приватних будинки та автомобіль;

одну приватну оселю пошкодили у Криницях .

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 16 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

У ніч на 17 жовтня росіяни вбили одну людини та ще десять дістали поранень у Слов’янську

У ніч проти 17 жовтня 2026 року російська армія вдарила керованими авіабомбами ФАБ-250 вагою 250 кілограмів по спальному мікрорайону Слов’янська. Дві з них влучили у житлові багатоповерхівки. Начальник МВА Вадим Лях повідомляв про одного загиблого та 10 поранених, але під завалами можуть бути ще люди.

Поліцейські Донеччини пізніше уточнили, що кількість поранених у Слов’янську зросла до 11.

За даними голови ДонОВА Вадима Філашкіна в ніч проти 17 жовтня інших руйнувань та постраждалих на Донеччині не фіксували.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 16 жовтня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

62 рази за 16 жовтня 2026 року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 16 жовтня 2026 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 56 разів штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак нарахували на Покровському напрямку , де окупаційна армія 30 разів наступала в районах населених пунктів Торецьке, Грузьке, Вільне, Кучерів Яр, Світле, Добропілля, Сергіївка, Молодецьке, Новопавлівка та Мар’ївка;

на Костянтинівському напрямку зафіксували 18 штурмів росіян у районах Костянтинівки, Довгої Балки, Дружківки, Новоселівки, Олексієво-Дружківки, Миколайпілля та Новопавлівки;

шість атак загарбників відбили на Слов’янському напрямку в районах Озерного, Пискунівки, Кривої Луки та Миколаївки;

на Лиманському напрямку бійці ЗСУ зупинили п’ять атак у районах Лимана, Зарічного та Діброви;

дві спроби наступати відбили на Олександрівському напрямку в районах Запорізького та Комишувахи;

на Краматорському напрямку росіяни один раз штурмували позиції українських захисників в районі Діброви.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 16 жовтня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, речниця 117-ї важкої механізованої бригади Юлія Ступанюк розповідали, що поблизу Дружківки через погоду загарбники частіше намагаються просуватися. Втім, у самому місті російських військових не фіксують.