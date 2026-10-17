Якими були наслідки ударів росіян по Донеччині 16 жовтня 2026 року: двоє загиблих та 15 поранених (зведення, фото)

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16 жовтня 2026 року внаслідок російських ударів загинули двоє людей у Краматорську. Ще 15 цивільних дістали поранень: восьмеро — у Краматорську, семеро — у Слов’янську. У ніч проти 17 жовтня у Слов’янську загинула ще одна людина, а 11 людей дістали поранень. За добу російські удари зруйнували 33 цивільні об’єкти. Серед них — заклад освіти, комунальне підприємство та житлові будинки. Українські військові на Донеччині за добу відбили 62 російські атаки. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.
За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 16 жовтня внаслідок ударів російських військових загинули двоє людей у Краматорську. Ще 15 цивільних дістали поранень — вісім у Краматорську та сім у Слов’янську.
Поліцейські Донеччини уточнюють, що у Слов’янську серед травмованих є дівчина 2008 року народження.
Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 4 422 житель Донеччини, ще 10 803 дістали поранень.
За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 677 разів. Постраждали 6 населених пунктів: міста Краматорськ і Слов’янськ, селище Ясногірка, села Долина, Криниці та Староварварівка.
Протягом доби під обстріли потрапив 33 цивільних об’єктів, з них 13 — житлові будинки. Зокрема:
У ніч проти 17 жовтня 2026 року російська армія вдарила керованими авіабомбами ФАБ-250 вагою 250 кілограмів по спальному мікрорайону Слов’янська. Дві з них влучили у житлові багатоповерхівки. Начальник МВА Вадим Лях повідомляв про одного загиблого та 10 поранених, але під завалами можуть бути ще люди.
Поліцейські Донеччини пізніше уточнили, що кількість поранених у Слов’янську зросла до 11.
За даними голови ДонОВА Вадима Філашкіна в ніч проти 17 жовтня інших руйнувань та постраждалих на Донеччині не фіксували.
За даними Генерального штабу ЗСУ, 16 жовтня 2026 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 56 разів штурмували позиції українських захисників:
Нагадаємо, речниця 117-ї важкої механізованої бригади Юлія Ступанюк розповідали, що поблизу Дружківки через погоду загарбники частіше намагаються просуватися. Втім, у самому місті російських військових не фіксують.