Де лінія фронту на Донеччині 23 жовтня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських ударів по Донецькій області, 22 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Щонайменше 1 959 ударів по лінії фронту та житловому сектору підконтрольної частини Донецької області зафіксувала поліція за добу 22 жовтня. Атаки армії країни-агресорки обірвали життя двох цивільних людей, а також призвели до поранень дев’яти. У регіоні фіксують нові руйнування, а на фронті не припиняється російський наступ. Розповідаємо про ситуацію на Донеччині за добу.

Загиблі були в Краматорську та Новодонецькому

Як зафіксувала поліція, за добу під вогнем перебували міста Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Билбасівка, Біленьке, Новодонецьке, Олександрівка та Ясногірка, а також села Адамівка, Дмитроколине, Долина, Михайлівка, Суханівка і Яцьківка.

У Краматорську після влучання дрона “Гербера” загинула одна людина. У Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що йдеться про чоловіка 48 років. Через обстріли поранені ще п’ятеро мешканців міста, пошкоджені три багатоквартирні та шість приватних будинків, а також лікарня.

У Новодонецькому через удар FPV-дрона загинув чоловік.

По Слов’янську російські військові також били дронами — поранена одна людина, пошкоджені 14 приватних будинків, об’єкт інфраструктури та авто.

По цивільних авто безпілотники цілили в Адамівці та Яцьківці, де поранені двоє та одна людина відповідно.

Олександрівку атакували 10 разів, зокрема трьома 250-кілограмовими авіабомбами. Пошкоджені три багатоквартирні та один приватний будинки, лікарня, водонапірна вежа та цивільне авто.

На Ясногірку російські війська скинули чотири авіабомби, також били по селищу дронами. Руйнувань зазнали 26 приватних будинків.

У Билбасівці, Біленькому та Суханівці пошкоджені по одному приватному будинку, у Михайлівці — приватна оселя, адмінбудівля та об’єкт інфраструктури.

Загалом за добу на Донеччині руйнувань зазнали 72 цивільні об’єкти, зокрема 57 житлових будинків.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що за добу росіяни атакували населені пункти Донеччини 39 разів. З лінії фронту евакуювали 574 людини, зокрема 213 дітей.

На фронті впала кількість російських штурмів

За добу Генеральний штаб ЗСУ нарахував 32 атаки з боку російських сил на п’яти напрямках фронту Донецької області. Днем раніше загарбники проявляли більшу активність — тоді відомство повідомляло про 38 штурмів.

Загалом за 22 жовтня:

на Лиманському напрямку українські військові відбили п’ять атак російських сил у районах Катеринівки, Колодязів та Лимана. Спроби загарбників просунутися зупинили;

на Слов’янському напрямку російські військові провели одну атаку поблизу Миколаївки;

на Краматорському напрямку окупанти не проводили штурмових дій;

11 атак російських військових фіксували на Костянтинівському напрямку . Загарбники штурмували позиції в районах Дружківки, Новоселівки, Костянтинівки, Довгої Балки та Павлівки;

на Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 15 атак. Російські військові атакували поблизу Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також проводили штурми в напрямку Кучерового Яру, Світлого, Софіївки, Вільного, Нового Донбасу та Мирного.

Нагадаємо, Селидівська міська військова адміністрація закликає мешканців повідомити інформацію про військових із громади, які загинули, зникли безвісти за особливих обставин або перебувають у полоні. Ці дані потрібні для актуалізації списків і підтримки родин.