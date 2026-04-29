1171 удар по підконтрольній частині Донецької області зафіксувала поліція за добу 28 квітня. По регіону били авіабомбами та дронами — серед цивільних мешканців вкотре не обійшлося без поранених та загиблих. Розповідаємо про наслідки ударів за добу.
За 28 квітня, йдеться у зведенні від поліції, під вогнем перебували міста Білозерське, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Комишуваха, а також села Дмитрівка, Кіндратівка, Оріхуватка, Самійлівка та Тетянівка.
По Комишувасі росіяни вдарили FPV-дроном — загинула людина. Ще одне життя обірвалось через удар загарбників по Кіндратівці.
На Тетянівку Святогірської громади росіяни скинули три 250-кілограмові авіабомби — один житель зазнав поранень, зазнали руйнувань вісім осель. В Оріхуватці Миколаївської громади після атаки поранена ще одна людина, пошкоджений будинок.
Краматорськ протягом доби атакували чотири рази: зранку два дрони пошкодили цивільний автомобіль та інфраструктуру міста, вночі ще два безпілотники влучили в багатоквартирний будинок і авто. Вже після опівночі, о 01:15 29 квітня, у місті зазнала поранень одна людина.
У Слов’янську після обстрілу пошкоджені цех та цивільний автомобіль. У Миколаївці під удар потрапили багатоквартирний будинок, заклад освіти та магазин. У Самійлівці та Білозерському пошкоджені приватні будинки.
Загалом за добу в Донецькій області пошкоджені 21 цивільний об’єкт, із них 14 — житлові будинки, підрахували в поліції.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання за добу фіксували у Різниківці Сіверської громади.
Нагадаємо, фахівці компанії Донецькоблгаз перекрили подачу газу на прифронтову Миколаївку від станції “Слов’янська ДРЕС”. Це сталося через обстріли: газовики стверджують, що російські обстріли завдали газорозподільчій системі міста критичних пошкоджень.