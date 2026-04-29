Двоє загиблих та двоє поранених: на Донеччині 28 квітня були жертви серед цивільних через обстріли (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
1171 удар по підконтрольній частині Донецької області зафіксувала поліція за добу 28 квітня. По регіону били авіабомбами та дронами — серед цивільних мешканців вкотре не обійшлося без поранених та загиблих. Розповідаємо про наслідки ударів за добу.

Щонайменше 10 населених пунктів були під вогнем

За 28 квітня, йдеться у зведенні від поліції, під вогнем перебували міста Білозерське, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Комишуваха, а також села Дмитрівка, Кіндратівка, Оріхуватка, Самійлівка та Тетянівка.

По Комишувасі росіяни вдарили FPV-дроном — загинула людина. Ще одне життя обірвалось через удар загарбників по Кіндратівці.

На Тетянівку Святогірської громади росіяни скинули три 250-кілограмові авіабомби — один житель зазнав поранень, зазнали руйнувань вісім осель. В Оріхуватці Миколаївської громади після атаки поранена ще одна людина, пошкоджений будинок.

Краматорськ протягом доби атакували чотири рази: зранку два дрони пошкодили цивільний автомобіль та інфраструктуру міста, вночі ще два безпілотники влучили в багатоквартирний будинок і авто. Вже після опівночі, о 01:15 29 квітня, у місті зазнала поранень одна людина.

У Слов’янську після обстрілу пошкоджені цех та цивільний автомобіль. У Миколаївці під удар потрапили багатоквартирний будинок, заклад освіти та магазин. У Самійлівці та Білозерському пошкоджені приватні будинки.

Загалом за добу в Донецькій області пошкоджені 21 цивільний об’єкт, із них 14 — житлові будинки, підрахували в поліції.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання за добу фіксували у Різниківці Сіверської громади.

Наслідки російських атак у Донецькій області 28 квітня 2026-го. Інфографіка: Вільне Радіо
Пошкодження житлових будинків та інфраструктури в Оріхуватці Миколаївської громади після атаки
Наслідки російських атак у Донецькій області 28 квітня 2026-го. Фото: поліція Донеччини
Тетянівка Святогірської громади: три авіабомби, поранений житель, руйнування восьми осель
Білозерське, Краматорськ, Миколаївка, Слов'янськ, Комишуваха, Дмитрівка, Кіндратівка, Оріхуватка, Самійлівка, Тетянівка під вогнем 28 квітня
На Покровському напрямку українські військові зупинили 48 штурмів

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку українські військові відбили шість спроб загарбників просунутися поблизу населених пунктів Дробишеве та Діброва;
  • на Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби військовослужбовці ЗСУ зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у районі Ямполя та в бік населеного пункту Рай-Олександрівка;
  • на Костянтинівському напрямку загарбники провели 21 атаку поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Іванопілля та Плещіївки;
  • на Покровському напрямку українські захисники зупинили 48 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Новопавлівка, Софіївка, Вільне, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Муравка та Новопідгородне;
  • на Олександрівському напрямку окупанти здійснили шість атак у районах Олександрограда, Степового, Злагоди та Красногірського.

Нагадаємо, фахівці компанії Донецькоблгаз перекрили подачу газу на прифронтову Миколаївку від станції “Слов’янська ДРЕС”. Це сталося через обстріли: газовики стверджують, що російські обстріли завдали газорозподільчій системі міста критичних пошкоджень.

