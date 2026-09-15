Директор Добропільської лікарні Вадим Бабков отримав понад 1,3 млн грн зарплати у 2025 році

Директор Добропільської лікарні Вадим Бабков. Фото:pokrovsk.news

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Директор КНП “Добропільська лікарня інтенсивного лікування” Вадим Бабков у 2025 році отримав 1 329 024 гривні заробітної плати. Крім того, у серпні цього року посадовець задекларував підвищений дохід.

Про зарплату посадовця журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру декларацій.

Згідно зі звітністю Вадима Бабкова, у 2025 році він заробив 1,329 млн грн. Після сплати податків “на руки” він отримав близько 1,023 млн грн. У середньому це 85,3 тисячі гривень на місяць.

Окрім цього, 1 вересня 2026 року Бабков подав декларацію про суттєві зміни у майновому стані. Згідно з нею, 28 серпня посадовець отримав від лікарні 345 124 гривні зарплати.

Для довідки: Деякі декларанти, зокрема посадові особи, які подають декларації відповідно до антикорупційного законодавства, мають повідомляти НАЗК про суттєві зміни у майновому стані. Це потрібно робити, якщо вони за один раз отримали дохід, придбали майно або здійснили витрату на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних людей. У 2026 році цей поріг становить 166 400 гривень до вирахування податків. Якщо ж така сума була отримана або витрачена кількома окремими платежами, повідомляти про суттєві зміни майнового стану не потрібно. Тобто значення має сума саме однієї операції, а не загальний дохід чи витрати за місяць. Зазначимо, на розмір зарплати у посадовців можуть вплинути додаткові виплати, передбачені законодавством. До таких належить, наприклад, матеріальна допомога на оздоровлення чи розв’язання соціально-побутових питань, яку виплачують двічі на рік.

За даними аналітичної системи YouControl, станом на 15 вересня 2026 року КНП “Добропільська лікарня інтенсивного лікування” перебуває у стані припинення. Станом на 30 червня 2026 року у підприємства було 17 працівників.

Нагадаємо, начальник Дружківської військової адміністрації Андрій Панков двічі подавав зміни до декларації. Обидві стосувалися декларування підвищеної заробітної плати.