У 2026 році начальник Дружківської військової адміністрації Андрій Панков двічі задекларував підвищену зарплату

Начальник Дружківської МВА Андрій Панков. Фото: Facebook/Андрій Панков

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Упродовж цього року посадовець уже двічі подавав декларації про зміни в майновому стані. Усі вони стосувалися його зарплати як начальника Дружківської міської військової адміністрації. Які суми додатково задекларував Андрій Панков і яких виплат вони можуть стосуватися — у матеріалі.

Про підвищені виплати посадовцю журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру декларацій.

Для довідки: Окремі декларанти, в тому числі начальники військових адміністрацій, зобовʼязані повідомляти про суттєві зміни в майновому стані, якщо отримали дохід, купили майно або зробили будь-яку іншу витрату на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних людей. У 2026 році вона становить 166 400 грн до вирахування податків. Водночас цей обовʼязок виникає, якщо декларант отримав або витратив цю суму за один раз. Тобто навіть якщо впродовж місяця він заробив або, наприклад, купив майно на більшу суму, але нарахування чи витрати провели в кілька платежів, повідомлення про зміни подавати не треба.

Так, у квітні 2026 року начальник Дружківської міської військової адміністрації Андрій Панков задекларував 173 605 грн зарплати — це близько 133 676 грн після сплати податків. Як повідомили журналістам Вільного Радіо в установі у відповідь на запит про зарплату посадовця за перші чотири місяці року, того місяця до окладу, премії та надбавки йому нарахували понад 39 249 грн (а виплатили 30 222 грн) відпускних. Вони вплинули на загальну суму зарплати, тож її довелося декларувати окремо.

Наступного разу Андрій Панков повідомив про суттєві зміни в майновому стані в липні. Того місяця він задекларував 232 063 грн зарплати до сплати податків або ж близько 178 689 грн “на руки”.

Зауважимо, що в липні 2025 року посадовцю також виплатити подібну суму, хоч його середній дохід був меншим. Тоді у відповідь на запит нам повідомили, що разом із зарплатою йому нарахували 119 822 грн матеріальної допомоги — виплати, яка надається двічі на рік (один раз на оздоровлення й один — на розвʼязання соціально побутових питань) у розмірі середньомісячної зарплати. Після сплати податків вона склала близько 92 263 грн. Тож у 2026-му начальник Дружківської МВА міг отримати більше з цієї ж причини.

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