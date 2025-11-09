Директор Донецького академічного обласного драматичного театру Геннадій Дибовський. Фото: Донецька ОВА

Президент Володимир Зеленський відзначив директора Донецького академічного обласного театру Геннадія Дибовського орденом князя Ярослава Мудрого.

Про це повідомили у Донецькій ОВА.

Директора та художнього керівника Донецького академічного обласного драматичного театру Геннадія Дибовського відзначили однією з найвищих державних нагород — орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

“Під керівництвом Дибовського колектив театру, який пережив трагедію зруйнованого Маріуполя, відродився на новому місці — в Ужгороді. Театр не лише вистояв, а й став потужним символом духовного спротиву, продовживши творче життя, гастролюючи Україною та країнами світу з культурною дипломатією”, — йдеться у повідомлені.

Що відомо про удар по Маріупольському драмтеатру

Маріупольський драмтеатр звели в 1956–1960 роках у стилі радянського монументального класицизму. За проєктом у театрі були дві сцени: велика на 800 місць і мала на 70. Над головним фасадом розмістили фронтон із розвиненою скульптурною групою, де зобразили металургів і хліборобів як представників “головних професій” Приазов’я.

У 1983 році Донецький академічний обласний драматичний театр у Маріуполі здобув статус пам’ятки архітектури.

З початком відкритого вторгнення Росії на Україну будівля стала прихистком для сотень маріупольців, які ховалися від обстрілів у її підвальних приміщеннях.

Попри те, що з обох боків будівлі кількаметровими літерами було написано “ДЕТИ”, 16 березня 2022-го війська РФ з літака скинули на театр надпотужну бомбу. На момент удару в будівлі були півтори тисячі людей. За різними оцінками, до 600 з них загинули. Окупанти тижнями розбирали завали та вивозили тіла маріупольців після атаки, однак заявили, що загиблих було лише 12.

Раніше ми публікували спогади маріупольця Олега Корінного, який був очевидцем цього російського удару.

У 2023-му в Маріуполі 80% акторів драмтеатру залишилися працювати в окупації й гастролюють по Росії.

Нагадаємо, фейкова влада стверджує, що станом на початок листопада 2025 року нібито вийшла на “фінішну пряму” з ремонту Драмтеатру у Маріуполі. Окупанти прагнуть уже в грудні відкрити театр і почати тут російські вистави та концерти.