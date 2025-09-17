Селище Новодонецьке Краматорського району на мапі Deep State

У селищі Новодонецьке Краматорського району, яке розташоване за кілька десятків кілометрів від лінії фронту, оголосили ремонт фундаменту місцевого дитячого садка. Кошти виділять з місцевого бюджету, а виконавця обрали без проведення аукціону.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з порталу публічних закупівель “Прозорро”.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Новодонецької селищної ради опублікував тендер на капітальний ремонт фундаменту цокольного приміщення закладу дошкільної освіти №31 “Малятко”.

Очікувана вартість робіт становить 1 339 957, 74 грн. Кошти виділять з місцевого бюджету. Згідно з умовами договору, роботи мають розпочати з 17 вересня і завершити до кінця грудня 2025 року.

Переможця обрали одразу, без проведення торгів. Виконавцем стала підприємиця з Донецької області — Тертишна Маргарита Анатоліївна. За даними YouControl, вона зареєструвала діяльність рік і чотири місяці тому. Основний напрям роботи — будівництво житлових і нежитлових будівель. Також у переліку є лісопильне виробництво та виготовлення бетонних розчинів.

Загалом підприємиця брала участь у 30 тендерах, у 25 з них — перемогла. Найбільше контрактів вона отримала саме у 2025 році.

Тим часом сьогодні, 17 вересня російські війська обстріляли Новодонецьке. Внаслідок атаки поранень дістали щонайменше троє цивільних, серед них — дитина. Також пошкоджено інфраструктуру.

За даними інтерактивної мапи DeepState, селище розташоване приблизно за 25,3 кілометра від позицій російських військ. Тут регулярно фіксують обстріли, оскільки поруч тривають бойові дії.

Лише за 16 вересня поліція задокументувала понад 2 тисячі атак по території Донецької області. Снаряди окупантів влучали по лінії фронту та 13 населених пунктів регіону. Тоді загинула одна людина, ще дев’ятеро отримали поранення.

Нагадаємо, усі заклади дошкільної освіти в Донецькій області нині не функціонують очно. Цього навчального року шість шкіл та один дитячий садок із регіону працюватимуть офлайн у місцях евакуації.