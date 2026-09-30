Ще 10 багатоповерхівок Костянтинівки визнали знищеними 30 вересня: які адреси

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У Костянтинівській громаді оновили перелік багатоквартирних будинків, які профільна комісія офіційно визнала знищеними після дистанційного обстеження. Відповідний перелік 30 вересня поповнили ще 10 адрес, тому тепер там загалом 393 будинки.
Оновлений перелік опублікували на офіційному сайті Костянтинівської міської військової адміністрації.
Тепер повністю знищених у Костянтинівській громаді мають статус багатоповерхівки за наступними адресами:
Визнання нерухомості знищеною є умовою для отримання компенсації. Власники житла за вказаними адресами можуть подати заяву через застосунок “Дія”: журналісти Вільного Радіо написали інструкцію, як це зробити.
Консультації стосовно роботи програми “єВідновлення” у Костянтинівській громаді надають телефоном: +38 (066) 349-51-30.
Нагадаємо, коаліція громадських організацій закликає уряд України забезпечити рівний доступ до механізму компенсації — власники житла в окупації наразі залишаються поза ним. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що пропонують правозахисники.