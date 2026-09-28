Громадськість закликає уряд забезпечити доступ до компенсацій і для власників житла на ТОТ: що пропонують

Програма “єВідновлення”. Ілюстративний колаж: Вільне Радіо

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Коаліція громадських організацій закликає уряд України забезпечити рівний доступ до механізму компенсації — власники житла в окупації наразі залишаються поза ним. Розповідаємо, що вони пропонують.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із тексту позиції коаліції “Реанімаційний Пакет Реформ”.

Там вказують, що через відкрите вторгнення Росії мільйони українців вимушено покинули свої домівки, а сотні тисяч будинків і квартир — зазнали пошкоджень або ж повністю знищені. У відповідь на це держава має механізм компенсації, зокрема програму “єВідновлення”. Однак власники житла в окупації фактично залишаються поза цією ініціативою.

Закон № 2923-IX виключає можливість компенсації за майно, яке розташоване на територіях, окупованих до 24 лютого 2022 року. Водночас щодо майна на територіях, загарбаних після цієї дати, такої заборони немає — допускається подання та розгляд відповідних заяв, зазначають автори звернення та додають:

“Однак і тут виникає проблема: на практиці власники не мають можливості скористатися вказаним механізмом через відсутність фізичного доступу до майна. Комісії не можуть провести його огляд і зафіксувати руйнування. І хоча закон дозволяє використовувати дистанційні джерела інформації, зокрема супутникові знімки та відеозйомку з безпілотників, проте чіткої процедури для підтвердження пошкодження чи знищення житла на ТОТ дистанційно досі немає”.

Правозахисники наголошують: відсутність доступу до території не має бути перешкодою для фіксування завданої шкоди. Формування доказової бази має розпочатися вже зараз, не чекаючи деокупації. Вони зазначають, що це також важливо для повного обліку збитків, адже масштаби пошкодження житла на в окупації “наразі залишаються недооціненими”.

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“Проблема житла на ТОТ – це не лише питання доступу до вже наявних програм компенсації. Це також питання повноти державного обліку завданої шкоди та спроможності держави вже зараз створити правові й процедурні механізми для її підтвердження”, — кажуть у РПР.

Разом із цим наявність заяви в міжнародному Реєстрі збитків для України не може замінити доступ людини до національного механізму відновлення її майнових прав. Уряд вже має створити правові та процедурні умови для поширення компенсаційних механізмів для житла на тимчасово окупованих територіях, вказують автори звернення.

Нині представники коаліції закликають:

Кабінет Міністрів України — створити процедуру дистанційного підтвердження пошкодження або знищення житла на ТОТ. А також уже зараз розпочати формування доказової бази щодо втрачених домівок в окупації;

— створити процедуру дистанційного підтвердження пошкодження або знищення житла на ТОТ. А також уже зараз розпочати формування доказової бази щодо втрачених домівок в окупації; Верховну Раду України — внести зміни до законодавства, які забезпечать можливість поширення компенсаційного механізму на нерухоме майно, розташоване на територіях, тимчасово окупованих РФ до 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, аналіз кварталів Бахмута показує, що деякі райони міста російські окупанти прагнули знищити особливо завзято. Найбільших руйнувань зазнали квартали на околицях населеного пункту, а споруди у центрі хоч і пошкоджені, але більшість зберегли свою конструкцію.