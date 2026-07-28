Знищена домівка та "єВідновлення". Ілюстративний колаж: Вільне радіо

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Соледарська міська ВА 24 липня затвердила ще 10 рішень профільної комісії щодо надання компенсацій за зруйноване житло мешканцям громади. Дев’ятьом заявникам погодили видачу житлових сертифікатів на придбання нерухомості, однак одній людині — відмовили.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Соледарської міської військової адміністрації №295р.

Вісім із погоджених заявок стосуються зруйнованих будинків у Міньківці. За даними DeepState, на 28 липня населений пункт частково окупований, однак в офіційному переліку від Мінрозвитку село досі має статус території активних бойових дій. Це дозволяє там проводити обстеження зруйнованого житла у дистанційному форматі.

Також компенсацію отримав один заявник із села Привілля. Аналітики також вважають його частково окупованим, однак офіційно — це зона активних бойових дій.

Не всі рішення цього разу виявились позитивними для заявників — одну заявку щодо зруйнованої нерухомості в Міньківці комісія відхилила.

Нагадаємо, у Соледарській громаді запустили опитування, у якому пропонують обрати нових Почесних громадян — це найвища відзнака на місцевому рівні для жителів. Кандидатами стали четверо людей — спортсменка Анна Стеценко, освітянин Сергій Лохтов, літераторка Світлана Решетова та загиблий військовий Олександр Юнг. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про кандидатів та як віддати свій голос.