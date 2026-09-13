Наслідки російської атаки на Краматорськ 13 вересня: фоторепортаж

Наслідки російської атаки на Краматорськ 13 вересня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

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Зранку 13 вересня російські війська вчергове масовано атакували Краматорськ авіабомбами. Один зі снарядів поцілив по багатоповерхівці — під завалами опинилися цивільні. Наразі відомо про щонайменше шістьох поранених, однак остаточні наслідки зʼясовують. Який вигляд має місце удару — далі у фоторепортажі.

Краматорськ після масованої атаки Росії 13 вересня

За даними прокуратури Донецької області, війська країни-агресорки атакували місто о 10:55 чотирма авіабомбами “ФАБ-250” з універсальним модулем планування та корекції. Окупанти поцілили по багатоповерхівці, зруйнувавши будівлю з пʼятого по перший поверх. У сусідніх домівках — пошкоджені фасади та вибиті вікна.

“Прямо в дім прилетіли авіабомби. Ось проліт з пʼятого по перший поверх зруйнований. Я перечекала поки вляжеться пилюка і на драбині вилізла”, — розповіла Вільному Радіо жителька будинку Вікторія.

Сусіди жінки, з її слів, на момент атаки переховувалися у підвалі — може йтися про двох людей, які опинилися під завалами. Нині на місці працюють рятувальники, аби деблокувати постраждалих. Також до розборів будівельного сміття залучили спецтехніку.

Остаточні наслідки російського удару продовжують з’ясовувати. Наразі відомо про шістьох поранених цивільних.

Оновлено: з-під завалів будинку деблокували людей, повідомили у поліції Донецької області. Наразі відомо про чотирьох поранених жінок віком 46, 52, 71 та 75 років. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, переломи, осколкові поранення та забої.

Загалом авіаудари окупантів пошкодили у Краматорську сім багатоповерхівок.

Нагадаємо, зранку 13 вересня війська країни-агресорки атакували цивільну автівку в Краматорську. Через цей удар загинули двоє людей, ще четверо дістали поранень. Остаточні наслідки зʼясовують.

13 вересня російські війська також завдали удару безпілотником по пожежно-рятувальній частині в Донецькій області. Дрон влучив у фасад будівлі, внаслідок атаки поранень зазнали четверо рятувальників.