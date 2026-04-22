Евакуація жителів Святогірська та Дружківки, квітень 2026-го. Фото: з відео ДСНС Донеччини

Екіпаж рятувальників “Фенікс” від початку квітня 2026-го змогли евакуювати з Дружківки та Святогірська 64 мешканців. Серед них були як діти, так і маломобільні люди.

Про це повідомили у ДСНС Донеччини.

Там розповіли, що від початку квітня евакуаційна група “Фенікс” вивезла 64 мешканців зі Святогірська та Дружківки. Серед них — 2 дитини та 13 маломобільних людей, які потребували особливої підтримки.

“Кожен виїзд — це окрема історія порятунку, складних рішень і віри в безпечніше завтра. Рятувальники щодня долають кілометри небезпечних доріг, щоб допомогти тим, хто не може виїхати самостійно”, — зазначили рятувальники.

Вони додали, що евакуація з небезпечних районів Донецької області триває. Надзвичайники закликають не відкладати рішення про виїзд.

Зазначимо, що офіційно на 15 квітня в обох містах залишалися четверо дітей — двоє у Дружківці та ще стільки ж у Святогірську. Загалом у зоні активних бойових дій області мешкали 21 тисяч цивільних.

Нагадаємо, днями екіпаж “Білого Янгола” вивіз з прифронтової Дружківки родину з маленькою дитиною. Правоохоронці також підібрали чотирьох людей, які пішки вийшли з оточеної боями Костянтинівки. Рятівний рейс провели спільно з благодійниками.