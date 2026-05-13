Народний депутат Федір Христенко. Ілюстративне фото: Facebook

Колишній народний депутат від забороненої партії “ОПЗЖ” Федір Христенко, якого підозрювали у державній зраді, уклав угоду зі слідством і вийшов на волю. За даними журналістів з посиланням на анонімні джерела, в межах України він перебуває під охороною та жорстким контролем СБУ.

Про це йдеться в матеріалі “Святі угодники. Чому топкорупціонери виходять на волю”.

За словами авторів публікації, під час перебування в СІЗО стан здоров’я Христенка погіршився.

“Він мав серйозне захворювання хребта, що вимагало постійного руху та багатогодинних піших прогулянок вдень, які неможливо було забезпечити в умовах СІЗО”, — розповів журналістам нібито залучений до правоохоронних органів співрозмовник.

Він зазначив, що під час слідчих дій екснардеп зазнав тиску через регулярні допити.

“Його допитували фактично щодня у Головному слідчому управлінні СБУ і часто це робив особисто начальник управління СБУ Андрій Швець”, — зазначило джерело журналістів.

У СБУ не змогли надати авторам матеріалу коментар у справі Христенка, підкреслили медійники.

Що відомо про арешт Федора Христенка

Наприкінці липня 2025 року Христенку повідомили про підозру в державній зраді. Депутат, обраний у 2019 році на виборчому окрузі №46, до якого входять, зокрема, Бахмут та Лиман, нібито працював на посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

В Офісі Генпрокурора стверджували, що посадовець нібито виїхав за кордон після початку повномасштабного вторгнення, однак продовжував протиправну діяльність дистанційно.

За даними слідства, росіяни завербували Христенка ще за часів президентства Віктора Януковича. Він виконував завдання ФСБ під час Революції Гідності.

Розслідування Офісу Генпрокурора та СБУ встановило нібито “тісні” контакти Христенка з Юрієм Іванющенком — резидентом російських спецслужб у т.з. “ДНР”, а також із колаборантом Арменом Саркісяном, якого вже немає серед живих.

Христенко, за версією слідства, налагодив зв’язки з керівниками НАБУ, зокрема Русланом Магамедрасуловим (йому теж повідомили про підозру в пособництві державі-агресору) та Олександром Скомаровим. Слідчі стверджують, що мають докази: зокрема, дружина останнього у 2022 році виїхала з України на авто, яке належало сім’ї Христенка.

Офіс Генерального прокурора повідомив нардепу про підозру за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою людей за попередньою змовою), ч. 1 та ч. 2 ст. 111 (державна зрада), а також за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Максимальне покарання за держзраду в Україні — довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

20 серпня 2025 року стало відомо, що Федора Христенка, ймовірно, затримали в Еміратах.

6 вересня правоохоронці заарештували Федора Христенка, якого раніше затримали в ОАЕ.

Наприкінці листопада матеріали справи нардепа Федора Христенка, якого обвинувачують в держзраді, передали до Печерського суду.

У перші дні грудня з’явились заяви, що із підозрюваним хочуть укласти угоду.

9 грудня стало відомо, що на закритому засіданні у справі народного депутата Федора Христенка, якого звинувачують у державній зраді, суд затвердив угоду про визнання вини.

4 лютого 2026 року Христенко втратив мандат народного депутата на підставі вироку суду.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо підготували досьє про народного депутата Федора Христенка. Ми зібрали основне, що варто знати про Христенка, його шлях у політику та звʼязки.