FPV-дрон уразив евакуаційний автомобіль гуманітарників у Слов'янську 29 жовтня

Наслідки удару по евакуаційному авто КГЦ в Слов’янську, 29 жовтня 2026 року. Фото: надане “Суспільне. Донбас” у Координаційному гуманітарному центрі

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Російський дрон влучив у броньовану машину Координаційного гуманітарного центру (КГЦ), яка займалася евакуацією цивільних мешканців Слов’янська. Двоє пасажирів автівки зазнали осколкових поранень внаслідок атаки, їх оцінюють як низькі.

Про це з посиланням на благодійну організацію “Координаційний гуманітарний центр” повідомили у “Суспільне. Донбас”.

Інцидент стався 29 жовтня, коли евакуаційний екіпаж перевозив цивільних. Дрон пролетів під захисну сітку автівки й вибухнув біля його задньої частини.

В організації наголосили, що на Донеччині зростає кількість атак на гуманітарні місії: у серпні-вересні 2026 року в регіоні пошкодили або зруйнували евакуаційний автобус, автомобілі гуманітарних організацій, склад із гуманітарним транспортом та офіс місії. Окрім цього, напередодні вибухова хвиля від удару КАБ-250 поблизу офісу КГЦ у Слов’янську вибила вікна в будівлі.

“Коли атакують гуманітарний транспорт, під загрозою опиняються не лише команди, які виконують свою роботу, а й люди, яких вони евакуюють і яким допомагають. Пошкоджений автомобіль можна відремонтувати, але втрата можливості вчасно дістатися до людей може мати значно серйозніші наслідки. Гуманітарні місії мають бути захищені не лише на словах. Необхідно, щоб норми міжнародного гуманітарного права дотримувалися на практиці”, — сказав голова КГЦ Євген Коляда.

В організації нагадали, що міжнародне гуманітарне право гарантує захист цивільного населення, гуманітарного персоналу та цивільних об’єктів. Вона закликала міжнародну спільноту й правозахисні структури не лише документувати такі випадки, а й посилювати реальний захист гуманітарних команд, транспорту та інфраструктури та сприяти притягненню винних до відповідальності.

Нагадаємо, напередодні на дорозі до фронтової Дружківки по автомобілю волонтера Богдана Зуякова та його колеги Михайла влучив російський дрон. Обидва чоловіки вціліли, однак їхній транспорт вийшов із ладу, і вони перед настанням ночі залишилися без можливості виїхати з небезпечної ділянки. Допомоги волонтерам довелося чекати до наступного ранку.